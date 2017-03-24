Новосибирский художник представил инсталляцию «Мосты культуры» в Париже

Новосибирский режиссёр и художник Павел Головкин выставил на 37-м Парижском международном книжном салоне инсталляцию, показывающую единство красоты в разных странах, передаёт 24 марта корреспондент Сиб.фм, побывавший на открытии салона.

С 24 по 27 марта в 37-й раз в Париже работает книжный салон — одна из крупнейших книжных ярмаркок и культурных форумов мира. Каждая страна представляет на ней национальный павильон, отражающий её культуру. Почётным гостем салона стал президент Франции Франсуа Олланд.

В 2017 году российский павильон знакомит международную публику с наиболее яркими книжными новинками и классической русской литературой. Организатором павильона выступил российский Институт перевода. Украшением павильона стала инсталляция «Мосты культуры», созданная Павлом Головкиным.

«Мне кажется, что одна из самых красивых вещей, которая здесь есть, — это зимние чёрные мерцающие ночи, когда город словно построен из миллиардов кристаллов Swarovski, подсвеченных самыми разными цветами — синим, изумрудным, рубиновым, золотистым, фиолетовым. И над всем этим висит бездонное небо.

Я часто думаю, как здорово было бы рассказать об этом ощущении людям во всём мире», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Павел Головкин.

Инсталляция представляет собой два полутораметровых острова, которые показывают соединённые изящным мостом золотой вечерний Париж и сверкающую зимнюю заснеженную Сибирь с мотивами древнерусского зодчества.

Напомним, что в марте 2017 года домашние видео новосибирских художников попали в русскую коллекцию Музея современного искусства Помпиду в Париже. «Видео на коленке» Вячеслава Мизина и Александра Шабурова признали частью наследия российского современного искусства.