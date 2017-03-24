 

Новосибирский книжный фестиваль использовал мем с Шурыгиной для краудфандинга

 24 марта, 22:37
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Новосибирский книжный фестиваль использовал мем с Шурыгиной для краудфандинга
Иллюстрация со страницы Facebook Михаила Фаустова

Организатор новосибирского книжного фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов использовал для сбора денег образ несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, которая стала известна после съёмки в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, узнал корреспондент Сиб.фм из страницы Facebook Михаила Фаустова 24 марта.

Михаил Фаустов объявил сбор средств на проведение книжного фестиваля «Новая книга» в сентябре 2017 года. В иллюстрации к объявлению он использовал узнаваемый образ Дианы Шурыгиной из Ульяновска.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других

Пост с объявлением раскритиковали в комментариях многие пользователи соцсети, считая, что аморально и некорректно использовать образ жертвы изнасилования для сбора денег. Фаустов лаконично ответил комментаторам: «Шах и мат, господа чистоплюи. Сегодня почти что рекордная выручка». Стоит отметить, что организаторам удалось собрать уже более 93 тысяч рублей.

Диана Шурыгина. Стоп-кадр с передачи «Пусть говорят»

«До этой картинки наш дизайнер Сергей Барков сделал несколько других подобных — с котиком, с, простите, „ждуном“, с жабой какой-то, — рассказал Фаустов „Горькому“. — Они давали определённый эффект — не очень большой, но давали».

Фаустов сказал, что до публикации объявления он толком не знал, кто такая Шурыгина, «видел только периодически в ленте с ней всякие картиночки».

«А тут выяснилось, что это девушка нелёгкой судьбы. За неё многие переживают, как выяснилось, и теперь я стал врагом всего прогрессивного человечества», — добавил он.

По информации «Горького», в феврале 2017 года образ Дианы Шурыгиной использовала компания Burger King в своей рекламе, которая вызвала скандал. Компании пришлось удалить картинку.

В 2016 году за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной 21-летний Сергей Семёнов был приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Об этой истории сняли передачу «Пусть говорят» на Первом канале. Использованный для новосибирского краудфандинга жест девушки уже стал популярным мемом в соцсетях.

Напомним, что в июне 2016 года Федеральная антимонопольная служба нашла «призыв к совершению противоправного поведения» в рекламе презервативов для молодёжи Spring под слоганом «Бери и занимайся!», размещённой в нескольких лайтбоксах в центре Новосибирска.

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