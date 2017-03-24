Новосибирский книжный фестиваль использовал мем с Шурыгиной для краудфандинга

Организатор новосибирского книжного фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов использовал для сбора денег образ несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, которая стала известна после съёмки в передаче «Пусть говорят» на Первом канале, узнал корреспондент Сиб.фм из страницы Facebook Михаила Фаустова 24 марта.

Михаил Фаустов объявил сбор средств на проведение книжного фестиваля «Новая книга» в сентябре 2017 года. В иллюстрации к объявлению он использовал узнаваемый образ Дианы Шурыгиной из Ульяновска.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других

Пост с объявлением раскритиковали в комментариях многие пользователи соцсети, считая, что аморально и некорректно использовать образ жертвы изнасилования для сбора денег. Фаустов лаконично ответил комментаторам: «Шах и мат, господа чистоплюи. Сегодня почти что рекордная выручка». Стоит отметить, что организаторам удалось собрать уже более 93 тысяч рублей.

Диана Шурыгина. Стоп-кадр с передачи «Пусть говорят»

«До этой картинки наш дизайнер Сергей Барков сделал несколько других подобных — с котиком, с, простите, „ждуном“, с жабой какой-то, — рассказал Фаустов „Горькому“. — Они давали определённый эффект — не очень большой, но давали».

Фаустов сказал, что до публикации объявления он толком не знал, кто такая Шурыгина, «видел только периодически в ленте с ней всякие картиночки».

«А тут выяснилось, что это девушка нелёгкой судьбы. За неё многие переживают, как выяснилось, и теперь я стал врагом всего прогрессивного человечества», — добавил он.

По информации «Горького», в феврале 2017 года образ Дианы Шурыгиной использовала компания Burger King в своей рекламе, которая вызвала скандал. Компании пришлось удалить картинку.

В 2016 году за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной 21-летний Сергей Семёнов был приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Об этой истории сняли передачу «Пусть говорят» на Первом канале. Использованный для новосибирского краудфандинга жест девушки уже стал популярным мемом в соцсетях.

Напомним, что в июне 2016 года Федеральная антимонопольная служба нашла «призыв к совершению противоправного поведения» в рекламе презервативов для молодёжи Spring под слоганом «Бери и занимайся!», размещённой в нескольких лайтбоксах в центре Новосибирска.