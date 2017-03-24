 

Обломок фасада упал на голову пятилетнего ребёнка в Новосибирске

 24 марта, 15:05
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Обломок фасада упал на голову пятилетнего ребёнка в Новосибирске
Скриншот с сайта google.ru/maps

В Новосибирске обломок фасада жилого дома обрушился на голову пятилетнего ребёнка, его доставили в больницу, рассказали корреспонденту Сиб.фм 24 марта родители ребёнка.

24 марта около 12 часов обломок фасада жилого дома № 15 по улице Авиастроителей обрушился на голову пятилетнего ребёнка. Родители отвезли его в больницу. Состояние пострадавшего пока неизвестно.

В здании, где случился инцидент, на первом этаже находится библиотека имени Островского. Сотрудница библиотеки сообщила корреспонденту Сиб.фм, что в данный момент рабочие проводят работы.

«Подогнана техника, всё затянуто лентой, и что-то сбивают с крыши дома. По-моему, это падает лёд, но точно не могу сказать», — сказала она.

Дом обслуживает ЖЭУ № 64, которое относится к управляющей компании «Спас-Дом». Корреспондент Сиб.фм неоднократно звонил в ЖЭУ, но на звонки никто не отвечал.

Напомним, что в марте 2017 года жители одного из жилых домов в Новосибирске пожаловались, что во время уборки снега с крыши рабочие сломали козырёк над входом в подъезд. Теперь жильцы боятся выходить из подъезда под нависающую наледь, а козырёк устанавливать УК пока не планирует.

Новость дополняется.

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