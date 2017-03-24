 

Парламентарии предлагали запретить ток-шоу «Пусть говорят» — кузбасский депутат Госдумы

 24 марта, 18:34
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Парламентарии предлагали запретить ток-шоу «Пусть говорят» &mdash; кузбасский депутат Госдумы
Скриншот видео с youtube.com

Парламентская группа занимается разработкой нового законопроекта о защите детей и может запретить ток-шоу «Пусть говорят» из-за циничной подачи материалов преступлений против несовершеннолетних, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения депутата Госдумы Антона Горелкина на его странице Facebook.

Антон Горелкин входит в парламентскую группу, которая занимается разработкой законопроекта о защите детей от насилия. Помимо депутатов Госдумы в группу вошли специалисты из МВД, представители судебной медицины, психиатры, педагоги и психологи. Руководит проектом Ирина Яровая.

«Я считаю, когда речь идёт о защите детей от насилия — никакие компромиссы недопустимы», — написал депутат. По его словам, обсуждаются отмена срока давности, ужесточение ответственности, увеличение максимальных санкций по преступлениям против детей, а также создание общедоступного федерального реестра преступников. Первый вариант законопроекта депутаты подготовят к концу марта.

Кроме того, Антон Горелкин сообщил о том, что один из депутатов "на эмоциях«предложил запретить телепередачу «Пусть говорят» и другие проекты, в которых «так любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних». Парламентская группа рассмотрит это предложение.

Напомним, что 22 марта 2017 года во время съемок телешоу «Пусть говорят» жительницы Алтайского края устроили драку. На передаче обсуждали 28-летнюю Александру Дробышеву, которую хотят лишить родительских прав.

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