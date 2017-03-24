Пассажиры новосибирской S7 напишут Тотальный диктант на 10 рейсах

Новосибирская компания S7 Airlines выделила 10 авиарейсов для проведения ежегодной образовательной акции Тотальный диктант, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения пресс-службы S7.

Пассажиры компании S7 снова получат возможность проверить свои знания и написать Тотальный диктант на высоте 10 тысяч метров. Акция пройдёт на 10 внутренних и международных рейсах S7, в том числе из Новосибирска. Авиакомпания опубликовала список рейсов на официальном сайте.

В пресс-службе рассказали, что на каждом из указанных рейсов принять участие в Тотальном диктанте смогут до 30 пассажиров. Бортпроводники раздадут им специальные бланки и радиогиды с наушниками.

«Мы рады, что S7 Airlines остаётся партнёром акции, — сказала директор фонда „Тотальный диктант“ Ольга Ребковец. — В прошлом году Тотальный диктант впервые прошёл на высоте 10 тысяч метров. Его писали одновременно со всей страной пассажиры рейса S7 Airlines Новосибирск — Москва. Интерес со стороны пассажиров был очень высок, и мы решили продолжить традицию, расширив географию даже за пределы России. Тема текста диктанта в этом году совпадает с географией полёта авиакомпании. Это эссе о родных городах автора — Перми, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ».

Тотальный диктант пройдёт 8 апреля 2017 года. Это общественный образовательный проект, нацеленный на то, чтобы дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка. Организаторы предполагают, что в этом году диктант напишут более 200 тысяч человек из 800 российских и зарубежных городов. Автором текста на этот раз выступил известный российский писатель Леонид Юзефович.

Напомним, что в апреле 2016 года «Тотальный диктант» писали как пассажиры новосибирской S7, так и команды атомных ледоколов «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», а также пассажиры барка «Крузенштерн».