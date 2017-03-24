 

Пассажиры новосибирской S7 напишут Тотальный диктант на 10 рейсах

 24 марта, 09:26
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Пассажиры новосибирской S7 напишут Тотальный диктант на 10 рейсах
Фото пресс-службы S7 Airlines

Новосибирская компания S7 Airlines выделила 10 авиарейсов для проведения ежегодной образовательной акции Тотальный диктант, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения пресс-службы S7.

Пассажиры компании S7 снова получат возможность проверить свои знания и написать Тотальный диктант на высоте 10 тысяч метров. Акция пройдёт на 10 внутренних и международных рейсах S7, в том числе из Новосибирска. Авиакомпания опубликовала список рейсов на официальном сайте.

В пресс-службе рассказали, что на каждом из указанных рейсов принять участие в Тотальном диктанте смогут до 30 пассажиров. Бортпроводники раздадут им специальные бланки и радиогиды с наушниками.

«Мы рады, что S7 Airlines остаётся партнёром акции, — сказала директор фонда „Тотальный диктант“ Ольга Ребковец. — В прошлом году Тотальный диктант впервые прошёл на высоте 10 тысяч метров. Его писали одновременно со всей страной пассажиры рейса S7 Airlines Новосибирск — Москва. Интерес со стороны пассажиров был очень высок, и мы решили продолжить традицию, расширив географию даже за пределы России. Тема текста диктанта в этом году совпадает с географией полёта авиакомпании. Это эссе о родных городах автора — Перми, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ».

Тотальный диктант пройдёт 8 апреля 2017 года. Это общественный образовательный проект, нацеленный на то, чтобы дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка. Организаторы предполагают, что в этом году диктант напишут более 200 тысяч человек из 800 российских и зарубежных городов. Автором текста на этот раз выступил известный российский писатель Леонид Юзефович.

Напомним, что в апреле 2016 года «Тотальный диктант» писали как пассажиры новосибирской S7, так и команды атомных ледоколов «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», а также пассажиры барка «Крузенштерн».

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