Новосибирский Роспотребнадзор зафиксировал первый укус клеща в Новосибирской области и объявил сезон клещевого вирусного энцефалита открытым, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

Первый укус клеща сотрудники ведомства зафиксировали 21 марта. Начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу.

Новосибирская область — не первая в Сибири, где проявились клещи. Так, в Хакасии три человека пострадали от клещей, двое из них дети. У третьего, взрослого, подозревают иксодовый боррелиоз, проводятся исследования, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Медики предупреждают, что самым надёжным способом защитить себя от опасных заболеваний является вакцинация. Только своевременная прививка защитит от тяжёлых форм клещевого энцефалита.

Напомним, 20 марта специалисты Роспотребнадзора сообщили о том, что клещи будут активны в марта в Новосибирском, Мошковском, Тогучинском и Ордынском районах области, а также Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска.