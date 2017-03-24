 

Сотовые операторы освоили кабельное телевидение в формате Ultra HD

 24 марта, 08:00
были упомянуты
подходящие темы
Сотовые операторы освоили кабельное телевидение в формате Ultra HD
Фото с сайта highdefforum.com

Компания МТС станет первым из федеральных операторов, который переведёт платформы кабельного и спутникового телевидения в сверхчёткий формат Ultra HD, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения пресс-службы оператора.

В настоящее время МТС уже запускает в тестовое вещание канал сверхвысокого разрешения в своей наземной кабельной сети. В спутниковой платформе МТС-ТВ данная возможность появилась ещё в феврале. Новый канал в формате UltraHD доступен тем абонентам МТС, у кого дома есть телевизор UltraHD и подключены услуги МТС-ТВ с использованием специализированных CAM-модулей.

Для тестовой трансляции сверхчёткого изображения выбран круглосуточный телеканал Russian Extreme Ultra, посвящённый экстремальным видам спорта и путешествиям. Одновременно МТС начала активные переговоры с ведущими производителями UltraHD телевизоров, чтобы обеспечить качественную и гарантированную поддержку нового ТВ-продукта. В компании уверены, что запуск UltraHD в кабельном сегменте придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения.

«Вещание в формате Ultra HD или 4K рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу, — говорит руководитель фиксированного бизнеса и телевидения МТС Наталья Братчикова. — МТС проводит запуск в тестовом режиме, чтобы оценить готовность своей кабельной сети и провести оценку спроса потребителей в условиях городского характера потребления контента. Мы также показываем правообладателям контента потенциал работы с уникальным для России набором технологических платформ вещания».

Одним из первых на новое предложение от МТС обратили внимание в компании LG Electronics. По словам директора по Smart TV в России и странах СНГ компании Кевина Парка, технология сверхчёткого изображения потребует развитой системы приёма сигнала в домах россиян.

«Для широкомасштабного внедрения технологии UltraHD в России необходимо обеспечить технологическую готовность различных компонентов инфраструктуры телевидения, — отмечает Парк. — Компания LG активно продвигает на российском рынке UltraHD-телевизоры, потенциал которых может быть существенно дополнен при взаимодействии с операторами телевещания, обеспечивающими доставку сигнала сверхвысокой чёткости до абонента. Мы рады, что именно МТС, имеющий уникальное для России сочетание сетей спутникового и кабельного телевидения, сделал важный шаг для становления рынка телевидения UltraHD».

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.

Две премьеры: кинокомикс vs арт-хаус

 20 марта, 12:12 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
Кинообозреватель Сиб.фм о двух премьерах марта — собравшем российскую и мировую кассу кинокомиксе «Логан» и арт-хаусе «Персональный покупатель», награждённом в Каннах.
 13 марта, 10:24 • интервью

Культура человека защищает, её отсутствие — разрушает

В кинокафе «Победы» художник Владимир Мартынов рассказал о возможностях цифрового пространства, особенностях современных инсталляций, культурном диалоге в Новосибирске.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 11 марта, 20:37 • новость

Молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском

Женщина, катавшаяся на снегоходе по берегу Новосибирского водохранилища, упала с высоты 10-15 метров и погибла.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 16 марта, 22:19 • новость

Навальный объяснил причину роста тарифов ЖКХ в Новосибирской области

Оппозиционер Алексей Навальный объяснил причины резкого повышения коммунальных тарифов в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова.
присоединяйтесь!
    