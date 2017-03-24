Сотовые операторы освоили кабельное телевидение в формате Ultra HD

Компания МТС станет первым из федеральных операторов, который переведёт платформы кабельного и спутникового телевидения в сверхчёткий формат Ultra HD, узнал корреспондент Сиб.фм 23 марта из сообщения пресс-службы оператора.

В настоящее время МТС уже запускает в тестовое вещание канал сверхвысокого разрешения в своей наземной кабельной сети. В спутниковой платформе МТС-ТВ данная возможность появилась ещё в феврале. Новый канал в формате UltraHD доступен тем абонентам МТС, у кого дома есть телевизор UltraHD и подключены услуги МТС-ТВ с использованием специализированных CAM-модулей.

Для тестовой трансляции сверхчёткого изображения выбран круглосуточный телеканал Russian Extreme Ultra, посвящённый экстремальным видам спорта и путешествиям. Одновременно МТС начала активные переговоры с ведущими производителями UltraHD телевизоров, чтобы обеспечить качественную и гарантированную поддержку нового ТВ-продукта. В компании уверены, что запуск UltraHD в кабельном сегменте придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения.

«Вещание в формате Ultra HD или 4K рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу, — говорит руководитель фиксированного бизнеса и телевидения МТС Наталья Братчикова. — МТС проводит запуск в тестовом режиме, чтобы оценить готовность своей кабельной сети и провести оценку спроса потребителей в условиях городского характера потребления контента. Мы также показываем правообладателям контента потенциал работы с уникальным для России набором технологических платформ вещания».

Одним из первых на новое предложение от МТС обратили внимание в компании LG Electronics. По словам директора по Smart TV в России и странах СНГ компании Кевина Парка, технология сверхчёткого изображения потребует развитой системы приёма сигнала в домах россиян.

«Для широкомасштабного внедрения технологии UltraHD в России необходимо обеспечить технологическую готовность различных компонентов инфраструктуры телевидения, — отмечает Парк. — Компания LG активно продвигает на российском рынке UltraHD-телевизоры, потенциал которых может быть существенно дополнен при взаимодействии с операторами телевещания, обеспечивающими доставку сигнала сверхвысокой чёткости до абонента. Мы рады, что именно МТС, имеющий уникальное для России сочетание сетей спутникового и кабельного телевидения, сделал важный шаг для становления рынка телевидения UltraHD».