Виновные в загрязнении воздуха в Омске заплатят штраф размером 1 млн рублей

Росприроднадзор заявил, что в загрязнении воздуха в Омске виновен Нижегородский институт прикладных технологий, который проводит ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из сообщения пресс-службы Правительства Омской области.

22 марта губернатор Омской области Виктор Назаров велел контрольно-надзорным службам в течение двух дней найти источник распостранения химического запаха, от которого страдают жители Омска. И уже 24 марта Росприроднадзор отчитался о результатах проведённой проверки.

По мнению Росприроднадзора, в загрязнении воздуха виновен Нижегородский институт прикладных технологий, который выполняет в качестве подрядчика ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Исследования показали, что предельно допустимая концентрация токсичного вещества этилмеркаптана была превышена в 400 раз.

Специалисты Росприроднадзора отметили, что документация института на проведение работ не соответствует требованиям экологического законодательства и не учитывает характер их негативного воздействия на окружающую среду.

«Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ, — сообщил и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Ерёмин. — Основная причина распространения химического запаха — нарушение технологии производства работ подрядчиком. Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия, в первую очередь, на атмосферный воздух».

Сергей Ерёмин отметил, что немедленное прекращение всех ремонтных работ на буферных прудах может повлечь негативные экологические последствия, поэтому нужно время на изменение технологии. По его словам, конкретные должностные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 8.1, 8.2, 8.6, и части 1 8.21 КОАП. Общая сумма штрафа составит 1 млн рублей.

В Омске ввели круглосуточный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха во всех округах. Руководитель Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига сообщил, что с 19 марта превышения норм предельной концентрации загрязняющих веществ не было. По его словам, угрозы здоровью жителей города нет.

Напомним, что 23 марта 2017 года Росприроднадзор назвал Омский нефтеперерабатывающий завод наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в Омске, когда предельно допустимая концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз.