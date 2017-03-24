Жители Новосибирска собрались перекрывать дорогу из-за отсутствия света

В Новосибирске на улице Владимирской отключили свет почти на сутки — жители собирались в знак протеста выйти на улицу и перекрыть дорогу, но не успели, рассказала корреспонденту Сиб.фм 24 марта жительница одного из домов Лариса Маскалёва.

Жители домов № 9 и 13 по улице Владимирской города Новосибирска пожаловались на отсутствие электроэнергии с трёх часов ночи. Как пояснила Лариса Маскалёва, свет отключают уже не в первый раз, и у людей закончилось терпение. В знак протеста они собирались перекрыть улицу Владимирскую.

«Народ вышел на улицу, в основном женщины и старики, и решили, что если в ближайшее время свет не дадут, перекроют Владимирскую, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Лариса Маскалёва. — А что делать? Люди сидят без света. Среди них есть маленькие грудные дети, парализованные старики. Это не первый раз такие перебои со светом. На целые сутки! Люди настолько привыкли к цивилизации, что не могут вот так без света остаться: еду не приготовить, телефон не зарядить».

Перекрыть Владимирскую жители не успели: около 20 часов электричество включили. В Единой дежурно-диспетчерской службе «051» корреспонденту Сиб.фм пояснили, что было повреждение оборудования в КП № 24 по улице Владимирской, работы проводили электросети РЖД до устранения неисправности.

«Наш дом подпитан от железнодорожной подстанции, и у неё постоянно аварии и перебои со светом, — пояснила Маскалёва. — Что нужно сделать, чтобы нас на городскую систему электроэнергии перевели? Уже не знаем, куда обращаться, кому жалобы писать?»

Напомним, что 16 марта 2017 года десятки домов в центре Новосибирска остались без электричества. Жители домов на улицах Фрунзе, Семьи Шамшиных и Депутатской пожаловались на массовые отключения света.