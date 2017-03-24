Жители Сибири выключат свет на всемирной акции WWF «Час Земли»

Сибирские города примут участие в международной глобальной акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли», в назначенное время участники акции отключат на час электричество, передаёт 24 марта корреспондент Сиб.фм по заявлениям пресс-службы муниципалитетов.

25 марта с 20:30 до 21:30 местного времени отключат электричество участники международной акции «Час Земли», которая в Год экологии пройдёт под девизом «Меняй себя, а не планету!» Участие в акции подтвердили администрации Новосибирска, Красноярска, Томска и Барнаула.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что будет выключена архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации.

«Рекомендуется отключать лишь архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан», — отметили в пресс-службе.

В Барнауле в это время пройдёт велопробег «Велосветлячки», посвящённый «Часу Земли». К участию приглашаются все желающие. Сбор велопробега назначен на 25 марта в 20:00 на площади Советов у памятника Ленину. Колонна велосипедистов проследует по центральной аллее проспекта Ленина от улицы Димитрова до улицы Никитина и обратно до Нулевого километра. Организаторы просят участников иметь при себе фонари и свеоотражающие элементы в одежде, поскольку велозаезд будет проходить в темноте.

На акцию в Барнауле откликнулись 18 учреждений культуры и 15 спортивных школ, 11 учреждений образования, промышленные и торговые предприятия города. Они отключат на час внешнюю подсветку зданий. По сообщению пресс-службы мэрии Барнаула, будет выключено освещение аллеи по проспекту Ленина и лестницы в Нагорный парк, подсветка букв «Барнаул» и городских часов.

В Красноярске, кроме административных зданий, планируют отключить подсветку Часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе и освещение на аттракционе «Колесо обозрения» на территории Центрального парка имени Горького.

В 2007 году Всемирный фонд дикой природы впервые провёл акцию «Час Земли» в Сиднее, столице Австралии. За 10 лет акция обрела широкую популярность, ежегодно её поддерживают миллионы людей из десятков стран по всему миру. Главная цель акции — привлечь внимание населения к проблемам изменения климата и повышения эффективности использования электроэнергии.

По мнению организаторов, акция должна приблизить жителей нашей планеты к пониманию того, что экономия электроэнергии позволит снизить вредные выбросы в атмосферу Земли. Россия официально присоединилась к акции в 2009 году.

Напомним, что в октябре 2015 года эксперт Всемирного фонда дикой природы Елена Смирнова прочитала в Новосибирске лекцию «Экология большого города» об экологичном бизнесе и эковыживании в мегаполисе.