 

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

 25 марта, 18:03
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Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама
Фото со страницы Оксаны Кошелевой в соцсети «ВКонтакте»

В Иркутске мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров, узнал корреспондент Сиб.фм на канале YouTube «Вести Иркутск» 25 марта.

Инцидент произошёл возле торгового центра «Комсомолл» в Иркутске. На парковке мужчина подрезал автомобиль мастера спорта по силовому троеборью Оксаны Кошелевой, выполнив так называемый «полицейский разворот». Кошелева, недолго думая, вытащила автохама из автомобиля и отнесла его в багажник своей машины. В багажнике она его прокатила примерно 100 метров.

«Я его решила просто проучить, бить его не собиралась, конечно же. Я — женщина, и драться — это не для меня. Впоследствии я остановилась метров через 100. Оказывается, мы даже занимались в одном зале», — пояснила Оксана Кошелева.

Конфликт случайно засняли на видео друзья мужчины, которые хотели запечатлеть, как их товарищ выполняет разворот. Они вызвали полицию, но писать заявление на Кошелеву передумали.

Оксана Кошелева известна тем, что ставит рекорды, сдвигая с места тяжёлые грузы. За спиной у атлетки — сдвинутые с места КАМАЗы массой от 10 до 16 тонн, трамвайный вагон массой 16,5 тонны. В сентябре 2016 года на аэродроме в Тюмени Кошелева сдвинула с места вертолёт Ми-8, который весил 8,8 тонны.

Напомним, что 21 января 2017 года в Иркутске Оксана Кошелева установила новый мировой рекорд — в 20-градусный мороз сдвинула на пять метров два трамвая с пассажирами. Общая масса груза составила 42 тонны.

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