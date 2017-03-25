 

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

 25 марта, 16:20
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Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске
Фото Алексея Игнатовича из архива Сиб.фм

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус», рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского предвыборного штаба Навального Сергей Бойко 25 марта.

22 марта мэрия Новосибирска отказала команде Навального в проведении митинга «Против коррупции в высших эшелонах власти» на площадке у фонтана рядом с театром «Глобус», ссылаясь на «просевшую плитку».

Кроме того, городские власти запретили активистам проводить пикет под нашумевшим названием «Он вам не Димон» в Первомайском сквере. По словам Бойко, отказ мэрии в пикете — незаконный, поскольку она не предоставила активистам альтернативы на проведение в другом месте.

«Три тысячи человек объявили о своей готовности прийти на митинг против коррупции, — сказал Сергей Бойко. — И даже когда мэрия запретила его проведение, мы заявили, что выйдем, несмотря на запрет! В итоге, судья Малахов из Центрального районного суда признал действия мэрии незаконными, а митинг в сквере у „Глобуса“ разрешённым. Мы реализуем своё конституционное право и пойдём на согласованный митинг к „Глобусу“!»

26 марта в 14:00 активисты соберутся на митинг возле «Глобуса». Сергей Бойко отметил, что ещё не согласованы митинги в Бердске и Искитиме Новосибирской области, которые пройдут в этот же день.

Напомним, что 19 марта 2017 года на митинг против роста тарифов ЖКХ неизвестный бросил в оппозиционера Навального яйца.

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