Куратор новосибирского книжного фестиваля отказался убрать мем с Шурыгиной из афиши
25 марта, 14:55
Пользователи соцсети раскритиковали размещённый в Facebook мем с жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной в афише по сбору денег новосибирского книжного фестиваля «Новая книга», но картинка осталась на месте, организатор фестиваля Михаил Фаустов прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм 25 марта.
Михаил Фаустов опубликовал у себя на странице в Facebook афишу по сбору денег на проведение новосибирского книжного фестиваля «Новая книга». В иллюстрации к афише он использовал узнаваемый образ несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной из Ульяновска, которая стала известной после съёмок в передаче Первого канала «Пусть говорят».
Пользователи соцсети раскритиковали в комментариях объявление, считая, что аморально и некорректно использовать образ Шурыгиной для сбора денег. Фаустов ответил, что благодаря этому мему удалось собрать рекордную сумму. На момент написания новости организаторы фестиваля собрали более 97 тысяч рублей.
«Оставлю все пожелания типа „поешь г**на“, „умри от рака“ и тому подобные, высказанные мне в фейсбучных комментариях различными незнакомыми людьми, на их совести. „Посевом“ этих картинок мы не занимались, так же, как и в случае с „девушкой, которая пальцами вот так делает“, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Михаил Фаустов. — Но после публикации злополучной картинки размер суточных поступлений в фонд фестиваля увеличился почти в шесть раз».
Фаустов сказал, что картинку с образом Шурыгиной удалять не собирается, поскольку не видит в этом смысла. Уголовного преследования со стороны несовершеннолетней тоже не боится.
«Тогда ей придётся подать в суд ещё на несколько миллионов человек», — отметил он.
В 2016 году в Ульяновске за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной 21-летний Сергей Семёнов был осуждён на восемь лет лишения свободы. Об этой истории сняли передачу «Пусть говорят» на Первом канале. Использованный для новосибирского краудфандинга жест девушки уже стал популярным мемом в соцсетях.
Организаторы планируют провести книжный фестиваль «Новая книга» с 15 по 17 сентября 2017 года. Сбор денег на проведение фестиваля они объявили 6 февраля, рассчитывают собрать 1 млн рублей. Собранные при помощи краудфандинга деньги пойдут на авиабилеты гостям фестиваля, оплату их проживания, шатры, мебель, аппаратуру, а также на детскую, архитектурную и музыкальную программы.
Напомним, что в феврале 2014 года Арбитражный суд оштрафовал популярный иркутский сайт Ирк.ру на 100 тысяч рублей за размещённую пользователем картинку о вечеринке с текстом Sex & Drugs & Rock’n’Roll, так как усмотрел в одноимённой культовой песне Иэна Дьюри призыв к «пропаганде половых связей» и «употреблению наркотиков».