Куратор новосибирского книжного фестиваля отказался убрать мем с Шурыгиной из афиши

Пользователи соцсети раскритиковали размещённый в Facebook мем с жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной в афише по сбору денег новосибирского книжного фестиваля «Новая книга», но картинка осталась на месте, организатор фестиваля Михаил Фаустов прокомментировал ситуацию корреспонденту Сиб.фм 25 марта.

Михаил Фаустов опубликовал у себя на странице в Facebook афишу по сбору денег на проведение новосибирского книжного фестиваля «Новая книга». В иллюстрации к афише он использовал узнаваемый образ несовершеннолетней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной из Ульяновска, которая стала известной после съёмок в передаче Первого канала «Пусть говорят».

Пользователи соцсети раскритиковали в комментариях объявление, считая, что аморально и некорректно использовать образ Шурыгиной для сбора денег. Фаустов ответил, что благодаря этому мему удалось собрать рекордную сумму. На момент написания новости организаторы фестиваля собрали более 97 тысяч рублей.

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«Оставлю все пожелания типа „поешь г**на“, „умри от рака“ и тому подобные, высказанные мне в фейсбучных комментариях различными незнакомыми людьми, на их совести. „Посевом“ этих картинок мы не занимались, так же, как и в случае с „девушкой, которая пальцами вот так делает“, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Михаил Фаустов. — Но после публикации злополучной картинки размер суточных поступлений в фонд фестиваля увеличился почти в шесть раз».

Фаустов сказал, что картинку с образом Шурыгиной удалять не собирается, поскольку не видит в этом смысла. Уголовного преследования со стороны несовершеннолетней тоже не боится.

«Тогда ей придётся подать в суд ещё на несколько миллионов человек», — отметил он.

В 2016 году в Ульяновске за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной 21-летний Сергей Семёнов был осуждён на восемь лет лишения свободы. Об этой истории сняли передачу «Пусть говорят» на Первом канале. Использованный для новосибирского краудфандинга жест девушки уже стал популярным мемом в соцсетях.

Организаторы планируют провести книжный фестиваль «Новая книга» с 15 по 17 сентября 2017 года. Сбор денег на проведение фестиваля они объявили 6 февраля, рассчитывают собрать 1 млн рублей. Собранные при помощи краудфандинга деньги пойдут на авиабилеты гостям фестиваля, оплату их проживания, шатры, мебель, аппаратуру, а также на детскую, архитектурную и музыкальную программы.

Напомним, что в феврале 2014 года Арбитражный суд оштрафовал популярный иркутский сайт Ирк.ру на 100 тысяч рублей за размещённую пользователем картинку о вечеринке с текстом Sex & Drugs & Rock’n’Roll, так как усмотрел в одноимённой культовой песне Иэна Дьюри призыв к «пропаганде половых связей» и «употреблению наркотиков».