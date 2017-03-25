 

Кузбасский полицейский получил условный срок за кражу 100 тысяч рублей из вещдоков

 25 марта, 12:59
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Кузбасский полицейский получил условный срок за кражу 100 тысяч рублей из вещдоков
Фото с сайта wikimedia.org

Сотрудник одного из отделов полиции города Новокузнецка в Кемеровской области, находясь в затруднительном материальном положении, присвоил 100 тысяч рублей, хранившихся в качестве вещественных доказательств, и подменил их фальшивками, изготовленными на копировальном аппарате, узнал корреспондент Сиб.фм 25 марта из сообщения регионального управления СКР.

Деньги, которые похитил 31-летний полицейский, фигурировали в деле о коммерческом подкупе, которое он сопровождал как оперативный сотрудник. Преступление было выявлено, когда следователь СКР в рамках работы по делу решила осмотреть вещественные доказательства. Вместо денег она обнаружила откопированные купюры, упакованные так, чтобы не вызвать подозрений в подмене.

Информация об исчезновении крупной суммы была передана сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области, которые вскоре установили подозреваемого. Полицейский свою причастность к преступлению отрицать не стал и дал признательные показания. Со службы похититель был уволен.

Приговором суда бывший сотрудник полиции признан виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения». Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в качестве дополнительного наказания преступнику придётся выплатить пять тысяч рублей штрафа.

Напомним, в июне 2015 года начальника оперативного отдела новосибирской наркополиции обвинили в том, что он, чтобы улучшить отчётность, сфабриковал уголовное дело о содержании наркопритона в отношении двух заведомо непричастных к этому преступлению людей,.

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