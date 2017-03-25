Режим ЧС введён в районе гибели 40 свиней в Иркутской области

Стадо из 40 свиней погибло в одном из районов Иркутской области, предположительно, причиной стала вспышка африканской чумы, узнал корреспондент Сиб.фм 25 марта из сообщения ТАСС.

Информацию о массовой гибели животных в частном хозяйстве в деревне Куда Иркутского района получила ветеринарная служба. Уже установлено, что мясо погибших свиней в реализацию не поступало. На территории района введён режим ЧС, это официально подтверждили в администрации района.

«Режим ЧС введён постановлением мэра Иркутского района Леонида Фролова с нуля часов субботы на территории всего района. Он предполагает, в случае, если данные о вспышке африканской чумы свиней подтвердятся, изъятие больных животных в радиусе 20 км от источника распространения вируса, а также меры по дезинфекции», — рассказали в пресс-службе администрации района.

В пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что в настоящее время идёт заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Говорить о вспышки вируса африканской чумы свиней пока рано, поскольку данных лабораторных анализов погибших животных пока нет, диагноз не подтверждён», — отметили в пресс-службе правительства области. Ожидается, что результаты анализов станут известны 26 марта. Если предположение о вспышке опасной вирусной болезни подтвердится, власти Иркутского района начнут изъятие свиней во всех хозяйствах территории. По данным ТАСС, ранее на территории Иркутской области вспышек африканской чумы не регистрировались.

Напомним, в январе вспышки вирусов ящура, чумы и оспы в Монголии вынудили регионы Сибири прекратить международную торговлю мясом, молоком и скотом. Были введены временные ограничения на ввоз из Монголии восприимчивых к вирусам животных.