Бурятские рыбаки подшутили над приехавшим на Байкал Николаем Валуевым из-за его роста

Участники бурятского рыболовного фестиваля «Байкальская рыбалка» подшутили над приехавшим на Байкал депутатом Госдумы Николаем Валуевым из-за его высокого роста, узнал корреспондент Сиб.фм 25 марта из сообщения бурятского телеканала «Ариг Ус».

«Байкальская рыбалка» стартовала 24 марта на восточном берегу Байкала в районе посёлка Усть-Баргузин. Как передают местные СМИ, заявки на участие в рыболовном фестивале подали 165 команд, в том числе рыбаки из Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Томска, Татарстана, Хакасии, Монголии, Китая и стран Евросоюза. Среди участников 11 женских команд и одна детская, самому младшему рыболову, заявившемуся на конкурс, всего семь лет.

Бывший боксёр Николай Валуев прибыл на фестиваль в качестве почётного гостя и с намерением порыбачить, поскольку сам является большим любителем рыбалки. Выйдя на лёд Байкала, депутат начал с того, что провёл импровизированную автограф-сессию среди поклонников своего спортивного таланта и сфотографировался с ними.

Коллегам по рыболовному хобби Валуев рассказал, что он, когда рыбачит на льду в Ленинградской области, всегда опасается провалиться под лёд, пока тянет рыбу из лунки. Бурятские рыбаки в шутку успокоили парламентария: «Николай, здесь если провалитесь, сразу на дно встанете». "Да, бывало со мной такое, — пошутил в ответ Валуев.

Напомним, в марте Баргузинский районный суд Бурятии приговорил двух братьев к условному лишению свободы и штрафу в размере 925 тысяч рублей за незаконную добычу омуля в Байкале.