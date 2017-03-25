Стена жилого дома рухнула на балкон в Новосибирске

В Новосибирске часть стены жилого дома № 27 по улице Северной обрушилась на балкон квартиры, узнал корреспондент Сиб.фм 25 марта из сообщения «Новосибирских новостей».

25 марта около 14 часов часть стены рассыпалась и обрушилась на открытый балкон третьего этажа дома № 27 по улице Северной. В результате обрушения пострадал балкон квартиры № 10. В это время в квартире было пусто, поэтому никто не пострадал.

Ответственные должностные лица выехали на место происшествия. Начальник отдела по ГО и ЧС Центрального округа Сергей Лайко, руководитель отдела энергетики и ЖКХ Центрального округа Игорь Фрезе и сотрудники ЖЭУ «Ботаническая» обследовали квартиру № 10, чердак и фасад дома.

В сообщении отмечается, что для разбора происшествия будет создана специальная комиссия. Возможно, что к намеченному на 2018 год капитальному ремонту дома приступят раньше.

В настоящий момент, по сообщению «Новосибирских новостей», угрозы для жильцов дома нет. Стоит отметить, что вход в подъезд располагается с другой стороны здания. Сотрудники ЖЭУ протянули вокруг дома оградительную ленту.

Напомним, что 7 марта 2017 года в Новосибирске кирпичная кладка обрушилась со стены жилого дома на автомобиль. Никто не пострадал.