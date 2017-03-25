Федеральную трассу открыли после столкновения 11 машин под Новосибирском

Новосибирский участок трассы М-51 «Коченёво — Чик» оказался перекрыт из-за массового ДТП, движение по полосе открыли через три часа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области 25 марта.

Четыре грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись на 1 420 км трассы Р-254 «Иртыш» под Новосибирском. Столкновение произошло 25 марта около 8:30 на участке между посёлками Коченёво и Чик.

«Движение в сторону Новосибирска было перекрыто полностью, объехать аварию можно было лишь по полосе встречного движения», — цитирует очевидцев сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте». По данным подписчиков, движение по заблокированной полосе было открыто после 13:00.

«Движение на трассе не было заблокировано, сотрудники ГИБДД незамедлительно организовали реверсивное движение», — возражают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации официального сообщения в 13:42 движение по трассе было полностью восстановлено.

В результате ДТП никто не был травмирован. Предположительная причина столкновения — несоблюдение водителем одного из легковых автомобилей скоростного режима. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Напомним, что 22 марта скорая помощь попала в ДТП из-за не уступившего дорогу водителя в Новосибирске. Реанимобиль ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля Honda Step Wagon должен был пропустить машину со спецсигналами, но не сделал этого.