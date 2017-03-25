Жители Новосибирска пожаловались на массовое отключение света в центре города

В Центральном районе Новосибирска десятки жилых домов, банков, магазинов, кафе и различных организаций остались без света, узнал корреспондент Сиб.фм 25 марта от жительницы одного из обесточенных домов.

24 марта поздно вечером в Центральном районе Новосибирска было отключено электричество в десятках домов и зданий. Многие организации не могут приступить к работе без электричества, жители тоже испытывают нужду в свете.

«Как-то рановато для нас наступил „Час Земли“, который длится уже больше часа, — сказала жительница одного из домов по улице Крылова, пожелавшая остаться неизвестной. — У нас электрическая плита, а света нет — как готовить ребёнку еду?»

Корреспондент Сиб.фм позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу «051», где информацию об отключении электричества подтвердили и перечислили полный список обесточенных домов.

По сообщению службы «051», электричество отключили в домах № 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53а, 58б, 64, 66, 67, 67а по улице Крылова, № 23, 25, 27, 29 по улице Ипподромской, № 34, 34а, 36 по улице Гоголя, № 47, 53 по улице Карамзина, № 56а по Красному проспекту, № 20 по улице Державина, № 39 по улице Ермака.

«Это аварийное отключение, — пояснила корреспонденту Сиб.фм диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службе „051“, — С 23 часов было отключено. Сейчас над устранением аварии работают городские электросети, планируют завершить работы к 13:00 25 марта».

В службе «051» отметили, что также были отключены в связи с аварией дома № 27, 29, 31, 35, 39, 41, 92, 92/1, 96, 98 по улице Кропоткина, № 87, 87/1, 87/2, 99 по Красному проспекту, № 29а, 33 по улице Гоголя и № 258/1 по улице Дуси Ковальчук. Аварию планируется устранить 25 марта к 16:40.

Напомним, накануне, 24 марта, жители улицы Владимирской в Новосибирске собирались перекрыть дорогу в знак протеста из-за почти суточного отсутствия света. Электричество дали спустя 18 часов после отключения.