Алтайская сотрудница завоевала бронзу в лыжной гонке полицейских Европы

Марина Зятькова из полиции Барнаула заняла третье место в служебном биатлоне, участие в эстафетной гонке помогло сборной МВД России стать сильнейшей в Европе, узнал 26 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения МВД по Алтайскому краю.

Лыжница из Барнаула стала третьей в индивидуальной лыжной гонке среди полицейских России, Германии и Австрии. Прапорщик полиции Марина Зятькова прошла дистанцию в 12,5 км в рамках соревнований по служебному биатлону.



Сотрудница патрульно-постовой службы также участвовала в эстафетной гонке 3×7,5 км, в которой победила российская сборная полицейских.

Сборная биатлонистов МВД РФ стала сильнейшей в Европе на служебных соревнованиях. Спортсмены в погонах завоевали 21 медаль, в том числе 8 золотых наград, повторив успех 2013 года.

Сборная Германии заняла второе место, австрийские полицейские оказались третьими. Чемпионат Европы по лыжным видам спорта среди полицейских проводится раз в четыре года под эгидой Европейского спортивного союза полицейских.

Напомним, что лыжница Полина Фролова из Красноярска завоевала для сборной России две серебряных медали на XXII чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходилс 5 по 13 марта.Это были первые тестовые соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в 2019 году.