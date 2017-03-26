 

Алтайская сотрудница завоевала бронзу в лыжной гонке полицейских Европы

 26 марта, 13:01
были упомянуты
подходящие темы
Алтайская сотрудница завоевала бронзу в лыжной гонке полицейских Европы
Фото Натальи Зальцман со страницы «Вконтакте» www.vk.com/id210431334

Марина Зятькова из полиции Барнаула заняла третье место в служебном биатлоне, участие в эстафетной гонке помогло сборной МВД России стать сильнейшей в Европе, узнал 26 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения МВД по Алтайскому краю.

Лыжница из Барнаула стала третьей в индивидуальной лыжной гонке среди полицейских России, Германии и Австрии. Прапорщик полиции Марина Зятькова прошла дистанцию в 12,5 км в рамках соревнований по служебному биатлону.

Сотрудница патрульно-постовой службы также участвовала в эстафетной гонке 3×7,5 км, в которой победила российская сборная полицейских.

Сборная биатлонистов МВД РФ стала сильнейшей в Европе на служебных соревнованиях. Спортсмены в погонах завоевали 21 медаль, в том числе 8 золотых наград, повторив успех 2013 года.

Сборная Германии заняла второе место, австрийские полицейские оказались третьими. Чемпионат Европы по лыжным видам спорта среди полицейских проводится раз в четыре года под эгидой Европейского спортивного союза полицейских.

Напомним, что лыжница Полина Фролова из Красноярска завоевала для сборной России две серебряных медали на XXII чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходилс 5 по 13 марта.Это были первые тестовые соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в 2019 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 17 марта, 11:17 • репортаж

Откатали: джиббинг в городских руинах

В недостроенном ДК «Сибсельмаша» в Новосибирске прошли соревнования Drive Urban Snowboard. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как спортсмены выполняли трюки в готовящемся под снос здании.
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
 25 января, 13:06 • интервью

Практически сверхчеловек

Экстремал Александр Орлов рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как ему дались все травмы и суды, почему дозу адреналина нужно увеличивать и какими практиками он расширяет диапазон человеческих возможностей.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 16 марта, 22:19 • новость

Навальный объяснил причину роста тарифов ЖКХ в Новосибирской области

Оппозиционер Алексей Навальный объяснил причины резкого повышения коммунальных тарифов в Новосибирской области, проведя параллели с богатой резиденцией министра правительства России Михаила Абызова.
присоединяйтесь!
    