Экспертиза подтвердила вспышку африканской чумы свиней под Иркутском

Московские вирусологи подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в организме 40 животных, погибших в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда под Иркутском, узнал корреспондент Сиб.фм 26 марта из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

После объявления результатов экспертизы власти Иркутского района уже начали работу по изъятию свиней в личных хозяйствах — животных придётся уничтожить, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. По данным местного управления Россельзхознадзора, в пятикилометровой зоне очага африканской чумы содержалось около 530 голов свиней. Фермеры получат компенсации за вынужденный убой скота и утилизацию мяса. Размер компенсаций уточняется.

«Вчера были обследованы подворья в карантинной зоне, чтобы учесть животных и проинформировать население. Жители с пониманием отнеслись к ситуации, люди обеспокоены возможным риском распространения вируса <...> Это первая вспышка африканской чумы свиней, зарегистрированная на территории Иркутской области и в целом в Сибири», — рассказала журналистам пресс-секретарь территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Каргина.

Напомним, что о гибели стада свиней в деревне Куда стало известно 25 марта. Ветеринары сразу же заподозрили, что причиной гибели мог стать вирус африканской чумы, на территории Иркутского района сразу же был введён режим ЧС.