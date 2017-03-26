Начальник почты ответит за смерть безоружного одинокого почтальона в Забайкалье

Борзинская прокуратура оштрафовала директора местного почтамта за нарушение трудового кодекса. Он отправил безоружного почтальона с деньгами в одиночку, курьер был убит при разбойном нападении ,узнал 26 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры в Забайкалье.

Прокуратура потребовала наказать начальника Борзинского почтамта «Почты России». Проверка обнаружила нарушение контроля за охраной труда и выполнением требований безопасности.

По версии следствия почтальон отправился на задание с деньгами в одиночку и без обязательного газового баллончика в нарушение всех правил. Сотрудник почты стал жертвой разбойного нападения и скончался от полученных травм. Нападавшие были задержаны и заключены под стражу, идёт следствие по уголовному делу.

Начальник почтамта не сообщил о гибели подчинённого в результате стечения обстоятельств в прокуратуру и не направил письменного уведомления. Директору вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», максимальный штраф составляет до пяти тысяч рублей. Материалы дела направлены в Госинспекцию труда Забайкальского края.

Напомним, работница барнаульской ТЭЦ-2 упала с 20-метровой высоты и разбилась насмерть 23 марта. Тогда 52-летняя изолировщица энергоремонтной организации собиралась пойти на обеденный перерыв и отстегнула страховочный пояс. Затем она потеряла равновесие и сорвалась с производственных лесов. В рамках проверки следственного комитета предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности на предприятии.