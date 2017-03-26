 

Новосибирский метрополитен увековечил авторов панно за 347 млн рублей

 26 марта, 10:43
Новосибирский метрополитен увековечил авторов панно за 347 млн рублей
Фотографии с сайта wikipedia.org

Алтайские художники попали на памятную доску создателям уникального панно «Богатства Сибири» на станции «Сибирская». Монументальный шедевр сибирского искусства обошёлся в 347 млн рублей в пересчёте на актуальный курс, узнал 26 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Авторы панно «Богатство Сибири» Ольга и Григорий Алексеевы были увековечены через 29 лет после создания монументальной работы. Памятную доску алтайским художникам установили в вестибюле станции метро «Сибирская» 25 марта 2017 года.

Восемь сюжетов раскрывают красоту природы, богатства недр и дух Сибири с момента открытия станции в 1988 году. На асбо-цементные доски толщиной в 2 см наклеивались пластинки толщиной 5 мм из мрамора и самоцветов. Синий лазурит, золотистые и розовые кварциты, серо-зелёные ревневские яшмы, порфиры, порфириты укладывались с зазором, чтобы избежать высолов камня от воды в виде подтёков.

Алексеевская мозаика является самым завлекательным произведением монументального искусства в метро Новосибирска, отметили в «Библиотеке сибирского краеведения». Искусствоведы сказали, что присутствие монументального искусства овевает зрителя красотой и содержательностью внимания на природные и создаваемые человеком богатства Сибири.

«Панно исподволь очищает душу от негативного мусора, каким засыпают человека социальные взвихрения современности», — считают авторы издательского дома «Историческое наследие Сибири».

Восемь композиций панно стоили государству по 360 тысяч рублей СССР каждая на момент открытия станции в 1988 году. Согласно документам Центробанка РФ курс советского рубля по отношению к 100 долларам США тогда составлял 50 рублей СССР и 54 копейки. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что при нынешнем курсе доллара в 60,86 рублей стоимость всего панно составила бы около 347 млн рублей.

Напомним, что аэродизайнеры соберут в новосибирском ТРЦ «Сибирский молл» композицию из 20 тысяч шаров под руководством мастеров Гвидо Верхоева из Нидерландов и Анастасии Сокол из Москвы. Понаблюдать за процессом можно будет с 28 по 29 марта.

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