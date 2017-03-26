 

Одинокая пенсионерка погибла при падении с шестого этажа в Новосибирске

 26 марта, 12:04
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Одинокая пенсионерка погибла при падении с шестого этажа в Новосибирске
Дом по улице Киевской в Новосибирске. Фото с сайта www.n-s-k.net

Новосибирские врачи скорой помощи констатировали смерть 80-летней женщины на месте. Соседи сообщили в паблик социальной сети «ВКонтакте» «АСТ-54», что трагедии предшествовало возможное психическое расстройство, узнал 26 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Жительница Троллейного жилмассива в Новосибирске погибла при падении с девятиэтажки. Женщина выпала из окна шестого этажа утром 26 марта около 10:00, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. По информации МВД, женщине исполнилось 80 лет, она проживала одна. Рассматривается версия о самоубийстве, материалы дела переданы в Следственный комитет по Новосибирской области.

Погибшая страдала психическим расстройством и «периодически ловила демонов», пишет «АСТ-54» со ссылкой на анонимное признание соседей из дома по улице Киевская.

Напомним, две школьницы погибли после падения с 12-го этажа дома в городе Усть-Илимске Иркутской области. Трагедия произошла 27 февраля, сотрудники следственного комитета и полиции подтвердили обнаружение тел, однако никаких подробностей не раскрыли. По информации агентства «Твой Иркутск», аккаунты девушек в социальных сетях свидетельствуют о том, что обе принимали участие в игре «Синий кит» в соцсети «ВКонтакте».

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