Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска, передаёт корреспондент Сиб.фм 26 марта с места событий.

16 марта в 14:00 возле памятника Владимиру Высоцкому на площадке театра «Глобус» собрались жители Новосибирска, чтоб заявить свой протест коррупции в высших эшелонах власти. По оценке корреспондента Сиб.фм, за час на митинге собралось более двух тысяч людей.

В это же время, по информации руководителя штаба Навального Сергея Бойко, митинги против коррупции должны проходить в Искитиме и Бердске Новосибирской области. Но их так и не удалось согласовать.

«Мы хотим, чтобы наша страна принадлежала нам. Коррупция — огромная масса чиновников. Такая страна нас не устраивает. Мы готовы бороться», — обратился общественник Андрей Гладченко к митингующим.

Представители команды оппозиционера Алексея Навального, организовавшие митинг, требуют расследования коррупционных схем премьер-министра России Дмитрия Медведева. Алексей Навальный изложил результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией о незаконной недвижимости Медведева в документальном фильме «Он вам не Димон» на своём канале YouTube. Фильм посмотрели более 11 млн людей.

«Невозможно терпеть то, что творится в стране. Те митинги, которые проходят в Новосибирске, позволяют нам говорить о том, что наш город становится политической столицей России. Эффект эти митинги несомненно возымеют. И ещё я думаю, что эту волну уже не остановить», — поделился один из участников митинга.

Напомним, что 22 марта 2017 года мэрия Новосибирска отказала команде Навального в проведении митинга на площадке возле театра «Глобус» и пикета в Первомайском сквере. Однако 25 марта Центральный районный суд признал действия мэрии незаконными, а митинг в сквере у «Глобуса» разрешённым.

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