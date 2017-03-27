 

Алтайский граффитист получил 10 лет колонии за убийство из-за рисунка

 27 марта, 23:44
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Алтайский граффитист получил 10 лет колонии за убийство из-за рисунка
Фото с сайта wikimedia.org

Художник-граффитист из Барнаула приговором суда признан виновным в убийстве человека, поводом для конфликта с которым стал рисунок на стене звукозаписывающей студии, узнал корреспондент сиб.фм 27 марта из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

По данным прокуратуры Алтайского края, рисунок граффитиста не понравился арендаторам студии. Они неоднократно обращались к художнику с просьбами стереть граффити. Однако тот всегда отказывался уничтожать собственное произведение. В очередной раз, когда двое арендаторов студии встретили художника на улице и начали предъявлять свои претензии, тот выхватил нож и напал на мужчин. Оба получили серьёзные ранения, один из них в результате скончался.

В отношении граффитиста было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 и по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Индустриальный районный суд Барнаула назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в феврале новосибирский суд приговорил жителя Черепановского района к 11 годам и 8 месяцам колонии за убийство 14-летней девочки. Согласно материалам уголовного дела, мать девочки пришла вместе с ней и её 9-летней сестрой вечером пришла в гости к подруге, у которой в гостях находился 25-летний молодой человек. Вскоре взрослые ушли в кафе, а дети остались дома.

Около полуночи молодой человек вернулся в дом и начал приставать к 14-летней девочке. Чтобы она не смогла оказать сопротивление, он приставил к её шее нож, второй рукой стал душить. Младшая девочка решила заступиться за сестру, взяла со стола стеклянную бутылку и ударила нападавшего по голове. После этого парень несколько раз вонзил нож в грудь и живот старшей сестры, а младшую ранил в левое предплечье.

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