Аман Тулеев объединил городские больницы из-за простоя в Кемеровской области

Глава Кузбасса Аман Тулеев решил передать 120 городских медучреждений в подчинение областной администрации после простоя дорогостоящих аппаратов, узнал 27 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации Кемеровской области.

120 городских больниц в городах и посёлках Кузбасса области будут подчиняться областным властям. Ранее минздрав Кемеровской области контролировал ещё 75 государственных учреждений.

Губернатор региона Аман Тулеев принял данное решение после простоя дорогого медицинского оборудования. В районной больнице Ижморского района простаивали три аппарата искусственной вентиляции лёгких и наркозный аппарат, в больнице Топков не было востребовано оборудование для обследования головного мозга.

Долги некоторых районных больниц станут обязательствами регионального бюджета. Более 27 млн рублей за ремонт больницы не выплачено в Гурьевском районе, долги горбольницы Киселёвска составляют более 81 млн рублей, горбольницы Берёзового — 84,5 млн рублей.

Горбольницы в Новокузнецке, Прокопьевске, в посёлке Краснобородский и возле Шерегеша хорошо финансируются со стороны местных властей, отметил губернатор Тулеев. Больница в Междуреченске будет передана в обновлённом состоянии сразу после ремонта. В деревне Береговой больница будет достроена и затем перейдёт в государственное управление.

Родители в Кемерово сталкиваются с административными проблемами при лечении своих детей, рассказал глава Кузбасса Аман Тулеев. Он поручил объединить все детские городские больницы для решения проблемы.

Напомним, что более 11 детей заразились желудочным гриппом в Детской клинической больнице № 1 Кемерова в январе 2017 года, тревогу забили родители на форуме. Пострадавшие направили заявление в СК РФ по Кемеровской области, документ переадресовали в УМВД Кемерова. Жалобу в региональный Росздравнадзор перенаправили в Роспотребнадзор Кемеровской области и Фонд обязательного медицинского страхования, затем документ отослали в департамент охраны здоровья по Кемеровской области и другие инстанции. Авторы не получили ответа от чиновников и создали интернет-петицию на сайте Change.org 8 января на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Кампания родителей привела тогда к проверке больницы со стороны прокуратуры Кемеровской области.