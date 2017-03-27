 

Ангарский маньяк ответит в суде за убийство ещё 60 женщин

 27 марта, 17:32
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Ангарский маньяк ответит в суде за убийство ещё 60 женщин
Фото с сайта newsbuzz.ru

Следователи предъявили обвинение экс-милиционеру, серийному убийце Михаилу Попкову, в убийствах ещё 60 женщин в Иркутской области — Попков дал признательные показания, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения иркутского следственного комитета 27 марта.

По версии следствия, бывший милиционер Михаил Попков убивал и насиловал женщин в период с 1992 по 2010 год в Иркутске и Иркутском районе, в Ангарске и окрестностях, в городе Усолье-Сибирском и Усольском районе. За это время он совершил не менее 84 убийств, возраст жертв варьировался от 16 до 40 лет.

За 22 убийства и два покушения на убийство Попков был осуждён в январе 2015 года на пожизненное лишение свободы. В январе 2017 года Попков признался ещё в 59 убийствах.

Следственный комитет по Иркутской области предъявил окончательное обвинение ангарскому маньяку в совершении 60 преступлений по пунктам «е», «з» статьи 102 УК РСФСР, пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, пункта «к» части 2 статьи 105 УК РФ. Объём уголовного дела составил более 300 томов.

Иркутские следователи раскрыли ещё 60 преступлений и доказали, что их совершил именно Попков. Они изучили 350 уголовных дел и сделали выборку преступлений, которые имели почерк Попкова. Сфокусировавшись на этих делах, следователи собрали неопровержимые доказательства виновности Попкова. Во время расследования были найдены прямые очевидцы и свидетели преступлений, обнаружены и изъяты орудия преступлений (топоры, отвёртки, ножи), а также личные вещи потерпевших.

«Допрошено более 900 свидетелей, произведено свыше 100 проверок показаний свидетелей на месте, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз. Следователями СКР проведены дополнительные осмотры мест происшествий, в том числе в труднодоступной местности — лесных массивах, водоёмах, болотистой местности, с привлечением и применением тяжёлой спецтехники — экскаваторов, тракторов и привлечением водолазов, а также специалистов различного рода», — рассказали в пресс-службе.

Следователи обнаружили места захоронения тел с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, сохранились даже орудия преступлений.

Стоит отметить, что проведённые психолого-психиатрические экспертизы, в том числе института имени Сербского, показали, что Попков — психически вменяем. Эксперт-сексолог пришёл к выводу, что у Попкова — гомицидомания с садистскими элементами.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в марте 2017 года российская компания Yellow, Black and White приступила к работе над фильмом о серийном убийце, сюжет которого будет основан на реальной истории ангарского экс-милиционера Михаила Попкова.

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