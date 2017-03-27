Двое моржей-блогеров проплыли подо льдом Байкала ради спасения леса

Егор Лесной и Евгений Лохов ныряют в ледяную воду и снимают об этом видеоролики для того чтобы спасти лес в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 24 марта из группы в соцсети «ВКонтакте» #ПЛЫВУЗАЛЕС.

Двое жителей Иркутска создали экологический проект #Плывузалес в январе 2017 года. 27 числа они разместили в социальной сети «ВКонтакте» тизер к новому экологическому проекту. Двое молодых людей решили проплыть подо льдом Байкала четыре метра ради спасения леса.

«Мы решили не просто плавать, а сделать это полезным для окружающей нас природы, которую мы очень любим. Мы решили открыть счёт и по мере возможностей закидывать туда деньги, а летом купить саженцев кедра и сосны и вместе с вами засеять, чтобы у нас было больше леса», — сообщают организаторы проекта в своём видеообращении. Посадить маленькие сосны двое молодых людей планируют в конце весны.

Егор Лесной и Евгений Лохов после первого заплыва решили плавать везде, где найдут холодную воду: в разных водоёмах, горных водопадах и речках. Моржи уже плавали в Байкале и Ангаре.

Экстремалы не упустили возможность принять участие в областном чемпионате по зимнему плаванию. «Это событие мы не могли пропустить. Холод, метровый лёд и температура воды —0,5 °C. Но это не испугало и не остановило нас поплавать, повеселиться, познакомиться с интересными людьми и попытать счастье в борьбе за кубок Байкала!» — написали они в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что 9 октября 2015 года трое моржей из Барнаула и Новосибирска переплыли Обь в честь дня рождения президента России Владимира Путина, преодолев 3,5 километра в холодной воде.