Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил в эфире интернет-ресурса Pravda.ru о том, что получил информацию об авторах слухов о его смерти, узнал корреспондент Сиб.фм 27 марта, ознакомившись с записью эфира на YouTube.

Напомним, сообщение о смерти Левченко в московской больнице вечером 27 марта появилось на иркутском сайте NewIrkutsk, когда глава региона действительно находился в столице. Довольно быстро новость была удалена, однако её уже подхватили федеральные СМИ, и пресс-секретарю губернатора Ирине Алашкевич пришлось официально опровергать сведения о смерти Левченко. Вскоре губернатор сам появился в студии ресурса Pravda.ru, как было отмечено ведущим эфира, видеоинтервью с Левченко об итогах развития Иркутской области планировалось заранее.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он себя чувствует, губернатор ответил, что чувствует себя «отлично». Он также сообщил, что не только имеет подозрения относительно авторства слухов, но и обладает конкретными сведениями.

«Подозрения есть. Мало того, есть и информация. Эти люди, которые не видят берегов человеческих нормальных, они только подтверждают, что я действую правильно», — ответил Левченко.

Больше темы слухов в течение получасовой беседы губернатор не касался, правда, комментируя экологическую ситуацию на озере Байкал, Левченко отметил, что «Байкал жив, слухи о его смерти сильно преувеличены».

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич корреспонденту ТАСС, в ближайшее время она намерена передать скриншоты с сообщениями о смерти Левченко в правоохранительные органы. В беседе с журналистами РБК она заявила о перспективе судебных исков к авторам фейковой новости.

Напомним, что в середине марта 2017 года руководство КПРФ заявило о том, что Сергей Левченко вошёл в список, из которого будут выбирать кандидата в президенты от партии. В декабре 2016 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки Левченко с поста губернатора после массовой гибели жителей Иркутской области от суррогатного алкоголя.