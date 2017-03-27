Главный режиссёр появился в Новосибирском оперном театре после 12-летнего перерыва

В Новосибирском театре оперы и балета после 12-летнего перерыва назначен главный режиссёр, им стал Вячеслав Стародубцев, узнал корреспондент Сиб.фм 27 марта из сообщения пресс-службы театра.

Московский режиссёр Вячеслав Стародубцев начал сотрудничать с Новосибирским театром оперы и балета в феврале 2016 года. Вместе с музыкальным руководителем и главным дирижёром Дмитрием Юровским в течение года он выпустил четыре премьеры.

Знаковыми постановками для оперного мира Сибири стали «Турандот» Пуччини в формате оперного квеста, «Аида» Верди в стиле fashion-опера, спектакль «Пиковая дама. Игра» на основе оперной партитуры Чайковского, «Бал-маскарад» Верди. «Аида», признанная лучшим музыкальным спектаклем Новосибирска, получила премию регионального отделения Союза театральных деятелей «Парадиз».

«Я благодарен Вячеславу за то, что он принял предложение стать главным режиссёром в такое непростое и очень важное для театра время. Ему безоговорочно доверяет вся труппа, он умеет работать с артистами, пытается максимально раскрыть их актёрский и вокальный потенциал. Не менее важно, что и новосибирские зрители полюбили спектакли Вячеслава Стародубцева: они всегда проходят при аншлагах», — сказал генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман.

Вячеслав Стародубцев окончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства — ГИТИС (мастерская Дмитрия Бертмана), защитил диссертацию. Режиссёр работал в Центре оперного пения Галины Вишневской, преподавал в Российском университете театрального искусства, поставил более 30 спектаклей в музыкальном и драматическом театре.

Напомним, что в марте 2016 года Новосибирский оперный театр арендовал у Михайловского театра Санкт-Петербурга декорации, реквизит и костюмы для балета «Корсар».