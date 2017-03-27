 

Информация о смерти иркутского губернатора оказалась ложной

 27 марта, 19:26
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Информация о смерти иркутского губернатора оказалась ложной
Фото с сайта gorodovoj.com

Сведения о том, что губернатор Иркутской области умер в московской больнице, которые опубликовало издание NewIrkutsk, оказались ложными, сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич 27 марта.

В издании NewIrkutsk было опубликовано сообщение о том, что губернатор Иркутской области умер в одной из столичных больниц. Издание ссылалось на свои источники, близкие к администрации.

Скриншот с новости, размещённой в NewIrkutsk

Ирина Алашкевич опровергла информацию о смерти Сергея Левченко. Она сообщила, что сегодня (27 марта — прим. Сиб.фм) в 21:40 местного времени губернатор выступит в прямом эфире на канале «Правда.ру».

Скриншот с новости, размещённой в NewIrkutsk

В настоящее время ссылка на новость NewIrkutsk выдаёт ошибку. Адрес ссылки: https://newirkutsk.ru/news/politika/gubernator-levchenko-umer-v-moskve/

Скриншот с новости, размещённой в NewIrkutsk

Корреспондент Сиб.фм сделал скриншот с ложной новости.

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