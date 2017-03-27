Иркутские учёные нашли в Байкале вирусы для создания замены антибиотиков

Учёные Лимнологического института СО РАН обнаружили в Байкале четыре новых вида бактериофагов, которые убивают такие болезнетворные бактерии, как кишечная палочка и стафилококк, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 марта заместитель директора института по науке Вадим Анненков.

Сотрудники иркутского института в течение 10 лет изучают вирусы, живущие в Байкале. Последние исследования привели к открытию четырёх вирусов, которые избирательно уничтожают болезнетворные бактерии, в том числе и такие опасные как кишечная палочка и стафилококк.

Наличие в байкальской воде этих бактериофагов — один из факторов, объясняющих чистоту озера.

Открытие учёных может стать основой для разработки новых лекарств, аналогичных антибиотикам. Всё большее число возбудителей болезней приобретает устойчивость к антибиотикам, в этой ситуации альтернативные разработки очень важны.

Напомним, что в январе 2015 года учёные красноярского института биофизики СО РАН выделили из морского рачка самую маленькую в мире молекулу люциферазы — фермента, вызывающего свечение у многих видов животных.