Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения NewIrkutsk 27 марта. Однако позднее эта информация не подтвердилась.

NewIrkutsk сообщил о смерти иркутского губернатора Сергея Левченко в московской больнице, ссылаясь на свои источники информации, близкие к администрации Левченко. Причина смерти не оглашается.

Скрин с новости, размещённой в NewIrkutsk

Корреспондент Сиб.фм выяснил у пресс-секретаря губернатора Ирины Алашкевич, что информация, размещённая в издании NewIrkutsk, оказалась ложной. Опровержение читайте на сайте Сиб.фм.