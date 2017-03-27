Иркутский губернатор умер в московской больнице
27 марта, 18:33
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Фото с сайта asiarussia.ru
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения NewIrkutsk 27 марта. Однако позднее эта информация не подтвердилась.
NewIrkutsk сообщил о смерти иркутского губернатора Сергея Левченко в московской больнице, ссылаясь на свои источники информации, близкие к администрации Левченко. Причина смерти не оглашается.
Скрин с новости, размещённой в NewIrkutsk
Корреспондент Сиб.фм выяснил у пресс-секретаря губернатора Ирины Алашкевич, что информация, размещённая в издании NewIrkutsk, оказалась ложной. Опровержение читайте на сайте Сиб.фм.