 

Казаки с нагайками научат жителей беречь природу Новосибирской области

 27 марта, 19:01
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Казаки с нагайками научат жителей беречь природу Новосибирской области
Фото с сайта www.liveinternet.ru

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий одобрил законопроект о развитии казачества, авторы документа предлагают нанять казаков для защиты лесов, диких животных и экологических акций, узнал 27 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза правительства Новосибирской области.

Казачьи общества помогут егерям защитить природу Новосибирской области от браконьеров и нелегальных лесорубов. Законопроект о развитии казачества был одобрен правительством региона и направлен в Законодательное собрание Новосибирской области.

Предлагаемый закон наделяет казаков полномочиями по защите лесов и зверей, проведению экологических акций и проверок, мониторингу загрязнения и контролю за популяцией диких животных. Проект предполагает заключение договоров с казачьими сообществами, которые предусматривают статус госслужащего. Это поможет воспитать у жителей региона любовь к Родине и природе, а также определит для казаков место в структуре госслужбы, считают в правительстве региона.

«Реализация законопроекта создаёт рамки дальнейшего развития новосибирского казачества, особенно учитывая важность законодательного регулирования отношений между органами власти и новосибирским казачеством», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Законопроект соответствует федеральному законодательству о казачьих обществах и предполагает разграничение полномочий природоохранных структур в регионе. Согласно документу от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» реестровые казаки имеют право на ношение нагайки, кинжал и шашки, одновременно выдаётся разрешение на ношение холодного оружия. Казаки имеют право охранять и патрулировать, но не задерживать подозреваемых в правонарушении.

Напомним, что казаки попросили у мэрии Новосибирска денег на «казачий велопатруль» в марте 2016 года. Они подали заявку на конкурс мэрии «Парад идей», предложенив создать «казачий велопатруль», который "займётся профилактикой антиобщественного поведения«.Казаки предложили осуществить проект «силами молодых казаков учебной сотни „Казачья застава“ под руководством войскового старшины Александра Кутника».

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