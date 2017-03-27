Красноярский митрополит после запрета «Свидетелей Иеговы» вспомнил о мормонах

Глава красноярской митрополии Пантелеимон (Кутовой) после запрета «Свидетелей Иеговы» заявил о деструктивной деятельности религиозных сект на территории РФ и рассказал о том, как приехавшие в 1990-е годы зарубежные миссионеры собирали стратегические сведения, сообщил корреспондент Сиб.фм, присутствовавший на заседании общественного совета при митрополии, состоявшемся 27 марта.

Напомним, что в марте Минюст РФ приостановил деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», которая руководит всеми филиалами секты на территории страны. Причиной запрета стало то, что деятельность религиозного объединения признана экстремистской. Окончательное решение относительно судьбы секты и возможной её ликвидации будет принято Верховным судом РФ, первое заседание по иску Минюста состоится 5 апреля.

Рассуждая о запрете иеговистов, красноярский митрополит отметил, что «за ними стоят мормоны», которые «также являются деструктивной сектой». Он рассказал о случае, произошедшем в начале 1990-х годов в Калининграде, где он в то время служил настоятелем собора: приехавших из-за рубежа миссионеров-мормонов уличили в сборе стратегически важной информации.

«В Калининградской области, случайно — никто за ними не следил из православных — по прибытию мормонов их застали за скрупулёзной чертёжной работой на улице. Они с какими-то целями срисовывали и на карту переносили расположение мостов через каналы, речки. Мосты, конечно, остались ещё от времён германского присутствия, но что-то и при советской власти делали, и сейчас строится. А это стратегические объекты. И православная церковь предупреждала, что их задача — работать в этом ключе», — отметил митрополит Пантелеимон.

Он также упомянул о том, что западные секты и религиозные движения в последние годы активно строили свои школы и центры на границе с Россией в Белорусии и на Украине. По мнению митрополита, деятельность сект является одним из видов геополитического давления на Россию.

«Мы сами не должны это пропускать мимо своего внимания. Это борьба за выживание, борьба политическая, экономическая, какая угодно. Поэтому человек должен иметь духовный, культурный и нравственный иммунитет. Уметь отражать своим духовным здоровьем всё, что его разрушает, меняет и подавляет», — резюмировал глава митрополии.

Напомним, в апреле 2016 года православные активисты в Чите провели пикет со сбором подписей против деятельности «Свидетелей Иеговы». Поводом для акции протеста стали «многочисленные обращения» жителей города, которым «поступили приглашения принять участие в собраниях секты». Месяцем ранее активисты РПЦ провели в Чите несколько акций под названием «Стоп секта».