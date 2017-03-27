 

Нетрезвые родители под Красноярском усадили за руль пятнадцатилетнего сына

 27 марта, 17:58
подходящие темы
Нетрезвые родители под Красноярском усадили за руль пятнадцатилетнего сына
Фото с сайта bizbi.ru

Сотрудники ДПС задержали в Рыбинском районе Красноярского края 15-летнего подростка, который вёл по оживлённой трассе автомобиль с нетрезвыми родителями в салоне, узнал корреспондент Сиб.фм 27 марта из сообщения пресс-службы регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Внимание инспекторов автомобиль ВАЗ 2115 привлёк после того, как водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

«За рулём транспортного средства оказался несовершеннолетний житель Рыбинского района. В салоне автомобиля находились его родители. В ходе сбора административного материала было установлено, что семья возвращалась от родственников из города Бородино, где взрослые употребляли спиртные напитки. Отец мальчика, пытаясь избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, посадил за руль сына, чтобы доехать домой в село Новая Солянка», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении отца 15-летнего водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Мужчине может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, в марте прокуратура Забайкальского края оштрафовала администрацию местной исправительной колонии, после того как выяснилось, что в ней работал водителем служебного автобуса мужчина, осуждённый за гибель двух человек в ДТП.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
присоединяйтесь!
    