Нетрезвые родители под Красноярском усадили за руль пятнадцатилетнего сына

Сотрудники ДПС задержали в Рыбинском районе Красноярского края 15-летнего подростка, который вёл по оживлённой трассе автомобиль с нетрезвыми родителями в салоне, узнал корреспондент Сиб.фм 27 марта из сообщения пресс-службы регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Внимание инспекторов автомобиль ВАЗ 2115 привлёк после того, как водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

«За рулём транспортного средства оказался несовершеннолетний житель Рыбинского района. В салоне автомобиля находились его родители. В ходе сбора административного материала было установлено, что семья возвращалась от родственников из города Бородино, где взрослые употребляли спиртные напитки. Отец мальчика, пытаясь избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, посадил за руль сына, чтобы доехать домой в село Новая Солянка», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Автомобиль был помещен на спецстоянку. В отношении отца 15-летнего водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Мужчине может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, в марте прокуратура Забайкальского края оштрафовала администрацию местной исправительной колонии, после того как выяснилось, что в ней работал водителем служебного автобуса мужчина, осуждённый за гибель двух человек в ДТП.