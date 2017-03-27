 

Новосибирские туристы победили на чемпионате мира по горному туризму

 27 марта, 11:48
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Новосибирские туристы победили на чемпионате мира по горному туризму
Фотографии предоставлены участниками походов

Туристы из Новосибирска выиграли на чемпионате Международной федерации спортивного туризма и на кубке России, совершив 200-километровый горный поход пятой категории трудности в горах Восточного Памира, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель команды Александр Ульянов 27 марта.

Группа туристов под руководством Александра Ульянова в августе 2016 года совершила горный поход пятой категории трудности через хребет Музкол в Восточном Памире (Таджикистан). В состав команды вошли преподаватели НГУ Александр Ульянов, Олег и Сергей Сальниковы, выпускник НГУ Константин Ляпунов, Андрей Белоусов и Валерия Мазурова из НГТУ, Сергей Пономарёв из НГПУ и Александр Набиев из Екатеринбурга.

Судьи чемпионата мира по горному туризму изучали предоставленные отчёты о походах в Минске в конце февраля 2017 года. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России и ближнего зарубежья.

«Музкол находится на Восточном Памире, редко посещался и при СССР, и сейчас, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Александр Ульянов. — Памир отличается засушливостью и большой высотой долин. Горы там очень яркие. Условия там близкие к Тибету. Нашей группе подходила значительная, но не экстремальная высота и такая же насыщенность техническими элементами. Я составил маршрут почти полностью из первопрохождений. Даже долины некоторые были не описанные. На нашем пути было три сложных перевала — траверсы вершин. Ещё один перевал — стена на спуск».

На поход ушёл 31 день. За это время туристы прошли 216 километров, поднимались на высоты до 6 200 метров. 22 дня они почти непрерывно шли выше 4 000 метров, ночевали на высотах, превышающих 5 000 метров. Во время заброски вес рюкзаков участников иногда превышал 30 килограммов.

«Сложность создавал разрушенный скальный рельеф, лёд. Перевалы были трудны, потому что требовали групповой работы и страховки на рельефе», — пояснил Ульянов.

Второе место на чемпионате мира и России заняла группа секции горного туризма НГУ, которая под руководством Антона Щербакова совершила горный поход по Северо-Западному Памиру шестой категории трудности.

«В группе было восемь человек — все выпускники НГУ. Студентов не было, но это и не удивительно, ведь до такого похода ещё и дорасти надо, а занимает это не менее пяти лет, — рассказал Антон Щербаков. — Памир я выбрал потому, что хотел сходить высокие горы. Высшая точка бывшего СССР, пик Коммунизма высотой 7 495 метров, находится тут. Памир ещё хорош и тем, что относительно доступен, славится стабильной погодой. Большая часть команды в этой части Памира не была ни разу».

Массив пика Коммунизма. Фото Елены Золотых

Группа планировала взойти на пик Москва и пик Коммунизма, но реализовать идею не получилось. Оба маршрута новосибирских туристов журнал «Риск» номинировал на ежегодную премию «Хрустальный пик» в номинации «Лучший поход года».

Напомним, что в декабре 2016 года две сибирские команды альпинистов завоевали золото и серебро на заочном чемпионате России по альпинизму.

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