 

Озабоченные рассказом «Глюк» красноярские православные обратятся в Минобрнауки РФ

 27 марта, 16:25
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Озабоченные рассказом «Глюк» красноярские православные обратятся в Минобрнауки РФ
Общественный совет при красноярской митрополии РПЦ, фото Антона Андреева

Общественный совет при красноярской митрополии РПЦ принял решение обратиться в Минобрнауки РФ с предложением исключить из внешкольной программы младших классов рассказ «Глюк» Людмилы Петрушевской, сообщает корреспондент Сиб.фм, 27 марта побывавший на заседании совета.

Вопрос о несоответствия данного рассказа школьной программе красноярские общественники подняли ещё в начале марта. Их возмутило то, что в «Глюке» рассказывается о девочке-подростке, употребляющей некие таблетки, которыми одноклассники торговали на дискотеке. К девочке является персонаж по имени Глюк, и она начинает видеть яркие галлюцинации, затем в иллюзии все её друзья умирают. Православные активисты увидели в рассказе пропаганду наркотиков.

Как сообщил 27 марта на заседании общественного совета при красноярской митрополии вице-председатель совета директор ГТРК «Красноярск» Василий Нелюбин, рассказ «Глюк» был издан в сборнике для детей в возрасте от 12 лет, подготовленном газетой «Комсомольская правда». Эксперты Красноярского педуниверситета, по словам Нелюбина, дали однозначное заключение о том, что рассказ про употребление наркотиков и гибель друзей может пагубно сказаться на психике детей и не должен быть рекомендован для заявленной возрастной категории. Желательно и вовсе сопроводить его пометкой «18+».

«Поймите, ребёнок читает очень медленно, не так, как взрослые. Поэтому когда в подробностях описываются все ужасы, ему действительно становится не по себе. После этого его просят написать сочинение „Что тебе мерещится, видится? Какие кошмары тебя мучают?“ То есть он начинает в себе это культивировать», — пояснил Нелюбин.

Он также подчеркнул, что речь идёт не о предложении полностью запретить рассказ Петрушевской, а о том, что Минобрнауки должно пересмотреть свою рекомендацию для внеклассного чтения данного рассказа в школах. Своё мнение относительно спорного рассказа высказал и председатель совета при митрополии депутат Госдумы Владислав Зубарев.

«Я прочитал рассказ „Глюк“ трижды, чтобы понять досконально. Очень противоречивые чувства он вызвал. На второй раз мне стало страшновато, мне — взрослому человеку. На третий мне стало противно, и какое-то ощущение тошноты возникло. Не знаю, как у детей это складывается, но заключение специалистов говорит о том, что такое чтение действительно может травмировать ребёнка», — сообщил депутат.

Согласно резолюции заседания совета, к тексту обращения в Минобрнауки с предложением убрать «Глюк» из списка рекомендованного детям чтения будет приложено заключение красноярских специалистов-педагогов.

Напомним, в январе прокуратура Томской области предложила директорам школьных библиотек в томских сёлах обновить списки экстремистской литературы и провести ревизию книжных фондов. Ранее местные прокуроры остановили продажу книги Адольфа Гитлера в социальной сети «ВКонтакте» через суд.

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