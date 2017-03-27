 

Томские полицейские разжалобили водителей с помощью комиксов детей-сирот о ДТП

 27 марта, 17:02
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Томские полицейские разжалобили водителей с помощью комиксов детей-сирот о ДТП
Фото пресс-службы ГУ МВД по Томской области

Воспитанники Центра помощи детям в Томской области вручили письма-рисунки водителям в рамках акции ГИБДД Асино — каждый автомобилист пообещал безопасность детям, узнал 27 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Томской области.

Томские дети, оставшиеся без попечения родителей, попросили водителей позаботиться о безопасности на дороге. Сотрудники ГИБДД в Томской области использовали детей-сирот для профилактики детского травматизма.

Инспекторы тормозили автомобили на одной из главных улиц города Асино, а дети вручали яркие письма-рисунки шофёрам. Дети посвятили своё творчество внимательности на дороге, особенно в случаях если водитель видит в автомобиле или на дороге ребёнка.

Сперва водители были удивлены подобной акцией, но после объяснений все без исключения пообещали сделать всё для безопасности на дороге. В акции участвовали воспитанники Центра помощи детям в Асино и томской общественной организации «Причал».

Напомним, что новосибирские компании помогли тысяче одиноких детей на сумму 18 млн рублей по итогам 2016 году. Фонд «Солнечный город» получил более 28 млн рублей пожертвований за год, подсчитал корреспондент Сиб.фм на основе ежемесячных отчётов. Из этой суммы 18 165 тысяч рублей (более 60 %) перечислили компании, пожертвования частных лиц составили чуть меньше половины.

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