Ритуальный агент приехал к пожилой женщине раньше скорой в Новокузнецке

Следователи проводят проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что в Новокузнецке на вызов к пожилой женщине ритуальный агент приехал раньше бригады скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы кемеровского следственного комитета 27 марта.

В средствах массовой информации сообщалось, что инцидент случился 19 марта. По их сообщению, агент бюро ритуальных услуг опередил врачей скорой помощи, приехав на вызов к пожилой женщине в Новокузнецке.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Напомним, что в марте 2017 года в центре Новосибирска неадекватный мужчина атаковал машину скорой помощи. Очевидцы засняли инцидент на видео.