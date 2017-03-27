 

Ритуальный агент приехал к пожилой женщине раньше скорой в Новокузнецке

 27 марта, 18:06
были упомянуты
подходящие темы
Ритуальный агент приехал к пожилой женщине раньше скорой в Новокузнецке
Фото с сайта gornovosti.ru

Следователи проводят проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что в Новокузнецке на вызов к пожилой женщине ритуальный агент приехал раньше бригады скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы кемеровского следственного комитета 27 марта.

В средствах массовой информации сообщалось, что инцидент случился 19 марта. По их сообщению, агент бюро ритуальных услуг опередил врачей скорой помощи, приехав на вызов к пожилой женщине в Новокузнецке.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Напомним, что в марте 2017 года в центре Новосибирска неадекватный мужчина атаковал машину скорой помощи. Очевидцы засняли инцидент на видео.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.
 13 марта, 13:00 • интервью

Вернуть улыбку

Корреспондент Сиб.фм поговорил с хирургом клиники «Дентал-Сервис» Татьяной Гатиловой о том, как спасти больной зуб: терапия, хирургия и эстетика.
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
присоединяйтесь!
    