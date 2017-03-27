Рыбаки под Новосибирском выловили череп шерстистого носорога возрастом 10 тысяч лет

Рыбаки передали в историко-краеведческий музей города Татарска Новосибирской области редкий череп шерстистого носорога в хорошей сохранности, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 марта директор музея Александр Архипов.

Жители города Татарска рыбачили на реке Омке в 12 километрах от деревни Красноярки и нашли в воде череп древнего животного. Из-за колебания уровня воды в реке происходит вымывание берегов, благодаря этому череп оказался в Омке. Находка была сделана в 2016 году.

Рыбаки очистили череп от грязи и попытались продать через интернет. Сделка не состоялась, и теперь они подарили раритет местному музею.

«Я сегодня докладывал главе города об этом новом экспонате музея. Это редкая находка для Новосибирской области, до сих пор я видел только фрагменты черепа шерстистого носорога, а у нас не только целый череп, но даже зубы сохранились», — сказал Александр Архипов.

Шерстистые носороги жили в Западной Сибири 200 тысяч лет назад. Исходя из хорошей сохранности черепа Александр Архипов определил возраст находки более чем в 10 тысяч лет.

По словам собеседника Сиб.фм, исследования в районе деревни Красноярки вёл академик РАН Вячеслав Молодин, на этой территории было отмечено большое количество древних поселений, стоянок и могильников.

Напомним, что в марте 2017 года археологи СО РАН предположили миграцию людей с территории современного Израиля на Алтай и в Киргизию на заре каменного века, они обнаружили идеальное сходство каменных орудий и технологий их изготовления.