 

Специалисты пересчитают алтайских медведей во время принятия солнечных ванн

 27 марта, 08:20
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Специалисты пересчитают алтайских медведей во время принятия солнечных ванн
Фото с сайта postimg.org

Минприроды Алтайского края заявило, что с 1 апреля специалисты начнут подсчёт бурых медведей на Алтае, узнал корреспондент Сиб.фм 26 марта из сообщения Amic.

1 апреля специалисты отправятся в лесные массивы Алтая, где обычно живут медведи. Поскольку эти леса небольшие, то есть возможность произвести поголовный учёт. Специалисты будут это делать посредством картирования следов жизнедеятельности зверя.

«Это прежде всего измерение и идентификация медведей по оставленным на земле следам, а также сбор других сведений о жизни косолапых, — рассказали в пресс-службе регионального минприроды. — Так, при личных встречах с медведем учётчик должен рассмотреть и постараться запомнить его окраску, величину, а затем всё записать».

Специалисты управления охотничьего хозяйства дали рекомендации использовать метода учёта животных на солнцепёке.

«В этот период мишки любят погреться на солнце. Они появляются там утром и вечером. При учёте используют бинокль, записываются все особенности зверей», — пояснили в пресс-службе.

Результаты проведённого учёта медведей в лесах Алтайского края станут известны до 1 июля 2017 года.

Напомним, что с января по март 2017 года эксперты провели масштабную операцию по подсчёту численности краснокнижных снежных барсов и их кормовой базы высоко в горах на Алтае.

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