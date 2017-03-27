 

Владелец дорогой новосибирской недвижимости погиб в Томской области

 27 марта, 18:04
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Владелец дорогой новосибирской недвижимости погиб в Томской области
Фото с сайта prisnilos.su

В городе Северске Томской области мужчина из личной неприязни убил бывшую жену и её знакомого, узнал корреспондент Сиб.фм 27 марта из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

Житель Северска нанес множественные ножевые ранения своей бывшей жене и её 45-летнему знакомому, в результате которых они погибли.
Подозреваемый в двойном убийстве задержан в ходе расследования, ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Следственный комитет не раскрыл личности погибших, но в местной прессе появились сообщения о том, что жертва — томский бизнесмен Константин Сигитов. Корреспондент сайта НГС связался с одним из друзей Константина, и тот подтвердил информацию о смерти предпринимателя.

Константин Сигитов известен тем, что покупал в Новосибирске дорогую недвижимость. По информации издания «Деловой квартал», ему принадлежали площадь бывшего ЖУМа, акции и помещение особого конструкторского бюро «Салют».

Напомним, что в феврале 2016 года суд приговорил к 15 годам колонии бизнесмена Юрия Забирова, который организовал похищение и убийство своего конкурента Якова Ханина.

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