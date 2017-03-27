 

Жители Новосибирска встревожились за плывущего по Оби «человека с лопатой»

 27 марта, 12:46
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Жители Новосибирска встревожились за плывущего по Оби «человека с лопатой»
Фотографии МАСС Новосибирска

В Новосибирске очевидцы сообщили спасателям, что по реке Оби ниже Димитровского моста по течению на маленькой льдине плывёт человек и пытается грести лопатой, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 марта начальник новосибирской аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

26 марта в 12:30 спасателям МАСС поступило сообщение о человеке на дрейфующей льдине. В течение 10 минут спасатели на аэроботе прибыли на место. Оказалось, что мужчина в помощи спасателей не нуждался. Он оказался профессиональным пловцом на байдарке. А в руках у него была не лопата, а весло.

«Очевидцы сообщили о том, что человек стоит на очень узкой льдине и машет якобы лопатой, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин. — На место выехали два экипажа спасателей: один сверху, для корректировки и помощи, второй по воде, на аэроботе. Прибыв на место, никого не обнаружили. Опросили рыбаков, которые рассказали нам, что это спортсмен, который управляет одним веслом, стоя на байдарке».

«Такие случаи путаницы нередки, — отметил Фокин. — Очевидцы проезжают мимо, вниз в окошко увидели что-то и тут же информацию дают. То человека увидят плывущего, а это окажется бревном или курткой. Но отрабатываем все вызовы, однозначно. Лучше 10 раз выйти и один раз спасти, чем один раз не выйти и не спасти. Мы и на рыбаков таких выезжаем. Из окна люди смотрят: сидит человек на льдине, руками машет. К нам поступает информация: человек провалился под лёд и тонет. Приезжаем — а там у рыбака клёв! И он леску достаёт и начинает руками махать, что с расстояния 300-400 метров можно подумать, будто он тонет».

Спасатели напоминают жителям Новосибирска, что в настоящее время опасно находиться на льду и на открытой воде, поскольку плавают огромные куски льда. Тех, кто стал свидетелем происшествия, просят вызывать спасателей по телефонам: 051, 231-06-49,112.

Напомним, что в феврале 2015 года спасатели МАСС вытащили 24-летнего мужчину с дрейфующей льдины под Октябрьским мостом в Новосибирске.

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