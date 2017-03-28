 

Бывший молзавод в селе под Новосибирском стал складом контрафактного алкоголя

 28 марта, 15:42
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Бывший молзавод в селе под Новосибирском стал складом контрафактного алкоголя
Скриншот видео ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили тысячи бутылок нелегального алкоголя на территории бывшего молочного завода в селе Убинском, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

На складе бывшего молзавода обнаружено более 7 800 бутылок водки ёмкостью 0,5 литра под товарными знаками различных производителей. Нелегальный алкоголь предназначался для отдалённых районов Новосибирской области.

Алкогольная продукция была куплена в Новосибирске для реализации в розничной сети. Эксперты установили, что для маркировки продукции использовались поддельные марки. Специалисты также проверят, является ли это спиртное опасным для здоровья.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

Расследование продолжается, полицейские ищут место производства нелегальной водки и другие возможные каналы поставки.

Напомним, 8 февраля сибирское управление Росрегулирования сообщило, что в течение года объём контрафактной алкогольной продукции в Сибири увеличился в 8 раз.

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