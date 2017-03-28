Догхантер подстрелил лайку-самоеда в новосибирском Академгородке

Житель новосибирского Академгородка подстрелил из травматического пистолета самоедскую лайку во время прогулки и угрожал другим владельцам собак, рассказала корреспонденту Сиб.фм хозяйка собаки Анастасия Аникина 28 марта.

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница новосибирского Академгородка, которая рассказала, что в микрорайоне «Щ» появился догхантер, который отстреливает безобидных домашних собак. Инцидент с её собакой, самоедской лайкой, случился 24 марта в 12:00 в лесном массиве рядом с улицей Демакова.

«Моя мама пошла выгуливать Тишу. Обычно ходим в лес, где собака может побегать и никому не мешать при этом, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Аникина. — Там мама встретила этого мужчину, который гулял с ребёнком. Они шли по перпендикулярным просекам. Тиша смотрел на проезжающих лыжников, а этот мужчина — на Тишу. Когда лыжники проехали, тот вдруг резко заорал моей маме: „Возьми собаку на поводок!“ Тиша от резкого звука повернулся в сторону незнакомца. Мама только успела позвать к себе собаку и сказать: „Не бойтесь, он вас не тронет“.

Мужик выхватил оружие и выстрелил в Тишу, несмотря на то, что рядом его ребёнок. Потом подошёл к нему и выстрелил в упор — в морду.

Пуля попала Тише в нос, разорвав ноздрю и повредив десну».

Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику, где из её ноздри достали резиновую пулю размером 2×1,5 см. Владельцы самоеда обратились в полицию, написали на догхантера заявление. По словам Аникиной, полицейские, осмотрев резиновую пулю, сказали, что на ношение оружия, которое стреляет такими пулями, нужна лицензия.

«С нами на связь выходили люди, которым этот мужик тоже угрожал оружием, — отметила Аникина. — В одном из случаев это тоже было в лесу, он придрался к хаски. Хозяйка успела взять её на поводок, у ноги её держала. Этот мужик, по описаниям, прыгал вокруг них и говорил, что собака нападает. Но стрелять он не решился, поскольку там были свидетели: женщина была не одна. Они, кстати, сняли конфликт на видео. Ещё он о маленькой собачке говорил, что она может в коляску к ребёнку запрыгнуть. Он явно не в себе. Это больше всего пугает: человек с явными психологическими отклонениями и при этом владеет травматическим оружием».

Анастасия Аникина, сообщила, что владельцы собак, которым угрожал догхантер, описали свои случаи на форуме Академгородка.

Напомним, что в ноябре 2016 года неизвестные застрелили полуторамесячного щенка по кличке Чернуля в приюте для бездомных животных «Бумеранг добра» в Новосибирске.