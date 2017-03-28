 

Душивший врача житель Новосибирской области попал под уголовное преследование

 28 марта, 22:03
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Душивший врача житель Новосибирской области попал под уголовное преследование
Фото с сайта zt16.ru

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя региона, который, явившись в больницу в нетрезвом состоянии, едва не задушил врача; обвинение предъявлено по факту угрозы убийством, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения регионального управления СКР.

Инцидент произошёл 26 марта, когда в Бердскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратилась местная жительница с колото-резаным непроникающим ранением. Её сопровождал гражданский супруг. Медики оказали пациентке необходимую помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.

«Её гражданский муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана ненадлежащим образом. Желая принудить врача к должному, по мнению злоумышленника, исполнению профессиональных обязанностей, последний схватил медицинского работника руками за шею и с силой сдавил его дыхательные пути. Одновременно подозреваемый высказал в адрес врача угрозу совершением убийства, которую потерпевший воспринял реально», — описывают конфликт в СКР.

Сотрудники больницы успели вызвать на помощь полицию, и нападавший покинул помещение. Его личность в настоящее время установлена, выяснилось, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы». Максимальная санкция данной статьи — два года лишения свободы.

Напомним, в начале марта в центре Новосибирска обнажённый мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, загородил дорогу автомобилю скорой помощи, очевидцы засняли инцидент на видео.

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