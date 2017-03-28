Экс-мэр не смогла вернуть поддельный диплом юриста через суд Иркутска

Иркутская предпринимательница проиграла иск о восстановлении диплома юриста в Байкальском госуниверситете экономики и права, ранее признанного недействительным. Ранее экс-мэр Листвянки получила 6,5 лет тюрьмы условно по четырём статьям, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Прокуратуры Иркутской области.

Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу второй инстанции Татьяны Казаковой о признании не действительным диплома юриста. Ранее Кировский районный суд Иркутска признал диплом Байкальского государственного университета экономики и юриспруденции недействительным и постановил уничтожить документ в решении от 30 ноября 2016 года.

Согласно документам суда, предпринимательница Татьяна Казакова получила диплом юриста по специальности «юриспруденция» БГУЭП в 2005 году. Студентка перевелась на третий курс заочного отделения из Восточно-Сибирского института экономики и права и автоматически получила зачёты по 38 дисциплинам с помощью справки. Прокуратура доказала, что Татьяна Казакова никогда не училась в ВСИЭП.

В прошлом предпринимательница была подозреваемой в деле об ограблении предприятия бывшего мужа, о чём сообщали Life News в декабре 2015 года. Проблемы с законом возникали и в 2008 году, когда Казакову в должности мэра Листвянки арестовали и обвиняли в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, растрате и воспрепятствованию осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Татьяна Казакова Иркутск — экс-мэр города под Иркутском ограбила фирму мужа от rutube_account_1076620 на Rutube.

Экс-мэр Листвянки под Иркутском провела 2,5 года в СИЗО, в сентябре 2010 суд иркутский районный суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы условно, кассационная жалоба помогла сократить срок наказания до 5 лет и 9 месяцев. По данным на конец 2016 года Татьяна Казакова является основателем и председателем иркутского благотворительного фонда помощи детям «Милосердие».

Напомним, что больше половины заимствований нашли в диссертации вице-мэра Новосибирска.«Диссернет» обнаружил заимствования из работы Ирины Соколовой «Управление предпринимательскими рисками на предприятиях сферы услуг» от 2005 года.«С момента защиты кандидатской диссертации прошло почти 10 лет. Всё это время работа находилась в свободном доступе, она прошла все стадии защиты и была одобрена Высшей аттестационной комиссией», — прокомментировал в январе 2017 года Геннадий Захаров.