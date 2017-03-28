 

Инженер РЖД Красноярска заплатил более 700 млн рублей за недостроенные пути — прокуратура

 28 марта, 11:13
были упомянуты
подходящие темы
Инженер РЖД Красноярска заплатил более 700 млн рублей за недостроенные пути &mdash; прокуратура
Фото с сайта www.kras.rzd.ru

Главного инженера Красноярской дирекции капстроительства РЖД обвинили в злоупотреблении подписями. Генподрядчик второго пути ветки Междуреченск — Тайшет получил более 700 млн рублей за недостроенные пути, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Западно-Сибирской Транспортной прокуратуры.

Главный инженер строительного подразделения РЖД пойдёт под суд за злоупотребление своей подписью. По версии следствия, мужчина подписывал акты приёмки невыполненных работ с июня по декабрь 2015 года.

Обвиняемый из Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД должен был контролировать строительство второй ветки путей на стратегическом направлении Междуреченск — Тайшет, подписывая акты на основе журнала выполненных работ по форме КС-2. В прокуратуре считают, что инженер подписывал заведомо ложные сведения, которые своевременно оплачивались.

В результате генподрядчик — Красноярская дирекция по капитальному строительству РЖД — получил свыше 700 млн рублей, в то время как работы не были выполнены.

Дело главного инженера по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье предполагает до четырёх лет тюрьмы.

Напомним, госкорпорация «РЖД» с разрешения правительства РФ перенаправит в 2017 году 10 млрд рублей, выделенных на развитие железнодорожной ветки Междуреченск — Тайшет, на строительство ветки в обход Украины.При этом Минтрансу и Минфину необходимо будет компенсировать трансферт, заложив средства для Сибирской магистрали в бюджет 2018 года.

До 2019 года в рамках сибирского проекта предполагается строительство 117,7 км путей, в том числе второго Джебского тоннеля и новой ветки Авда — Громадская с полукилометровым мостом. Общий объём инвестиций ОАО «РЖД» и государства в программу комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет на период с 2013 по 2019 год оценивается в 42,9 млрд рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
 22 февраля, 11:59 • статья

Бульвары, лофты и ночные парки

Сиб.фм в партнёрстве с Институтом «Стрелка» начинает публикацию материалов проекта «Городской конструктор» о городском развитии, сообществах и благоустройстве. Первый — про шесть примеров перезапуска общественных пространств.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    