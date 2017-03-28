Главного инженера Красноярской дирекции капстроительства РЖД обвинили в злоупотреблении подписями. Генподрядчик второго пути ветки Междуреченск — Тайшет получил более 700 млн рублей за недостроенные пути, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Западно-Сибирской Транспортной прокуратуры.

Главный инженер строительного подразделения РЖД пойдёт под суд за злоупотребление своей подписью. По версии следствия, мужчина подписывал акты приёмки невыполненных работ с июня по декабрь 2015 года.

Обвиняемый из Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД должен был контролировать строительство второй ветки путей на стратегическом направлении Междуреченск — Тайшет, подписывая акты на основе журнала выполненных работ по форме КС-2. В прокуратуре считают, что инженер подписывал заведомо ложные сведения, которые своевременно оплачивались.

В результате генподрядчик — Красноярская дирекция по капитальному строительству РЖД — получил свыше 700 млн рублей, в то время как работы не были выполнены.

Дело главного инженера по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье предполагает до четырёх лет тюрьмы.

Напомним, госкорпорация «РЖД» с разрешения правительства РФ перенаправит в 2017 году 10 млрд рублей, выделенных на развитие железнодорожной ветки Междуреченск — Тайшет, на строительство ветки в обход Украины.При этом Минтрансу и Минфину необходимо будет компенсировать трансферт, заложив средства для Сибирской магистрали в бюджет 2018 года.

До 2019 года в рамках сибирского проекта предполагается строительство 117,7 км путей, в том числе второго Джебского тоннеля и новой ветки Авда — Громадская с полукилометровым мостом. Общий объём инвестиций ОАО «РЖД» и государства в программу комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет на период с 2013 по 2019 год оценивается в 42,9 млрд рублей.